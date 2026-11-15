Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaši Fenerbahčea savladali su Anadolu Efes rezultatom 77:75 u derbiju 8. kola turskog prvenstva, a utakmicu je obeležio emotivni povratak Šejna Larkina u dvoranu svog nekadašnjeg kluba.

Američki plejmejker je prvi put zaigrao protiv Efesa nakon što je ovog leta, posle osam godina, napustio klub i prešao u redove gradskog rivala.

1/9 Vidi galeriju Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

Larkin je u pobedi Fenera učestvovao sa 10 poena, a efikasniji od njega bili su samo Vil Klajburn sa 13 i Vejd Boldvin sa 11 poena. Isti košgeterski učinak imao je i Dvajt Pauel.

Efes je odlično otvorio utakmicu i već posle prve četvrtine imao 14 poena prednosti, ali je Fenerbahče uspeo da se vrati u meč. Domaćin je serijom 15:2 preokrenuo rezultat i preuzeo kontrolu, koju nije ispuštao do samog kraja.

Klajburn i Boldvin odigrali su važnu ulogu u završnici i pomogli ekipi Šarunasa Jasikevičijusa da upiše veliki trijumf.

U poraženom sastavu najefikasniji je bio Erdžan Osmani sa 18 poena.

Na vrhu tabele turskog prvenstva nalazi se Baščešehir Aleksandra Saše Đorđevića sa učinkom 7-1.

BONUS VIDEO: