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Košarkaši Filadelfije pobedili su večeras Indijanu 131:124 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms u dresu Filadelfije Foto: Pamela Smith/FR172156 AP

Utakmicu je obeležio Lebron Džejms koji je imao 11 asistencija i pretekao je na trećem mestu večne liste Džejsona Kida. On je u četvrtoj četvrtini dodao loptu do Vi Džej Edžkomba za 12.092 asistenciju u karijeri. Ispred su samo Džon Stokton sa 15.806 i Kris Pol sa 12.552 asistencije.

Džejms je utakmicu završio sa 15 poena i šest skokova. Najefikasniji u njegovoj ekipi bio je Džejlen Braun sa 31 poenom, Tajris Meksi imao je 27 poena, šest asistencija i četiri skoka, a Din Vejd 12 poena i sedam skokova.

U ekipi nije bilo Džoela Embida, koji će se vratiti na teren u predstojećoj utakmici protiv Bruklina.

U ekipi Indijane Paskal Sjakam postigao je 31 poen, Keli Ubre 16 poena uz četiri skoka, a Kventon Džekson 15 poena uz osam asistencija i šest skokova.