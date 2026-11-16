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Košarkaši Hjustona ostvarili su ubedljivu pobedu na gostovanju protiv Vašingtona rezultatom 147:119, a svoj doprinos trijumfu dao je i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, koji je ponovo meč završio sa dvocifrenim učinkom.

Nekadašnji igrač Partizana, koji je u Hjuston stigao kao letnje pojačanje, proveo je na parketu ukupno 22 minuta i za to vreme upisao 12 poena, uz šut iz igre od 67 odsto (4/6). Pored poenterskog učinka, zabeležio je i tri defanzivna skoka i četiri asistencije, uz dve lične greške i jednu izgubljenu loptu.

Bogdanović je priliku dobijao u svakoj deonici, dok je u poslednjoj četvrtini odigrao 10 od mogućih 12 minuta. Upravo je u tom periodu bio i najefikasniji, postigavši sedam od svojih 12 poena, čime se našao u grupi od šest igrača Hjustona sa dvocifrenim brojem poena.

1/4 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović protiv Vašingtona Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Odlučujući nalet u drugoj i trećoj deonici

Pitanje pobednika gosti su rešili tokom druge četvrtine, da bi prednost dodatno učvrstili po povratku sa velikog odmora. Serijom poena Stivena Adamsa, Amena Tompsona i Džabarija Smita, Hjuston se odlepio na 43:31, a Kevin Durent je sa šest vezanih poena doneo prednost od 17 razlike (57:40). Nakon perioda igre koš za koš, usledio je novi nalet gostiju - trojka Tarija Isona, te precizna slobodna bacanja Smita i Durenta, odveli su Hjuston na maksimalnih plus 21 (71:50).

Na startu drugog poluvremena Hjuston je serijom 11:2 stigao do ogromnih 88:58, jasno stavivši do znanja da ne planira da spusti ritam. Do kraja susreta gosti su povremenim serijama rutinski održavali visoku prednost i bez problema priveli meč kraju.

Tompson i Durent predvodili strelce

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tompson sa 26 poena, sedam skokova i sedam asistencija. Pratili su ga Kevin Durent i Ison sa po 25 poena, dok je Alperen Šengun dodao 19 poena, osam skokova i osam asistencija. Pored Bogdanovića, dvocifren je bio i Rid Šepard sa 11 poena.

U redovima Vašingtona istakao se Aleksander Sar sa 25 poena i devet skokova za 27 minuta igre. Ej-Džej Dajbanca je postigao 17 poena, Entoni Dejvis i Vil Rajli su ubacili po 14, dok su Bob Karington i Kišon Džordž susret završili sa po 11 poena.

Nakon ovog trijumfa, Hjuston zauzima treće mesto na tabeli Zapadne konferencije, dok se Vašington nalazi na 12. poziciji na Istoku.

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