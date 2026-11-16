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Slovenački košarkaški superstar Luka Dončić ne prestaje da briljira na otvaranju nove NBA sezone. U trijumfu Los Anđeles Lejkersa na gostujućem terenu protiv Finiks Sansa rezultatom 131:123, Dončić je postigao čak 43 poena i time upisao novo istorijsko dostignuće u najjačoj ligi sveta.

Za 36 minuta provedenih na parketu, odbrana Finiksa nije imala rešenje za njega. Meč je završio sa šutom iz igre 13/28, uz osam pogođenih trojki i devet asistencija, čime je direktno predvodio svoj tim do osme pobede u nizu. Ovim rezultatom Lejkersi su učvrstili prvo mesto na tabeli čitave lige sa učinkom od 12 pobeda i dva poraza.

Najbolji start sezone u poslednjih pola veka

Još jednim susretom sa preko 40 ubačenih poena, Dončić je došao do ukupno 468 poena u prvih 12 mečeva regularnog dela sezone. Na taj način ostvario je najbolji poenterski učinak na početku jedne NBA sezone u poslednjih 50 godina.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Finiksa Foto: Kelsey Grant / Getty images / Profimedia

Pretekao Hardena: Slovenački reprezentativac je na ovoj listi nadmašio Džejmsa Hardena, koji je u sezoni 2019/20, nastupajući za Hjuston Roketse, sakupio 464 poena u uvodnih 12 utakmica.

Prvi od vremena Vilta Čemberlena: Da je reč o podvigu istorijskih razmera pokazuje i podatak da je ovakav niz na startu sezone poslednji put zabeležen još u sezoni 1962/63, u eri legendarnog Vilta Čemberlena.

Brojke koje ga izdvajaju u trci za MVP priznanje

Tokom dosadašnjih 12 odigranih utakmica u dresu Lejkersa, Dončić na proseku ima 39 poena, 7,8 asistencija i 7,2 skoka po meču, čime se od samog starta nametnuo kao najozbiljniji kandidat za nagradu najkorisnijeg igrača lige (MVP).

Posle maksimalnog učinka na gostujućoj turneji od četiri utakmice, ekipa iz Los Anđelesa se vraća pred domaću publiku. Naredni izazov očekuje ih već u utorak, kada dočekuju Šarlot Hornetse na početku serije od dva vezana meča u dva dana.

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