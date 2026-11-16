Slušaj vest

Srpski reprezentativac Nikola Topić nastavlja da koristi prilike koje dobija u dresu Oklahome nakon duge i teške pauze. U trijumfu svog tima na gostovanju protiv Sakramenta (103:125), mladi plejmejker je na parketu proveo 13 minuta i za to vreme upisao osam poena.

Iako su asistencije njegov zaštitni znak, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde ovaj meč završio je bez uspešnih dodavanja i skokova, uz dve izgubljene lopte. Sa druge strane, šuterski je bio veoma raspoložen - pogodio je četiri od pet šuteva za dva poena, dok je jedini pokušaj za tri bio neprecizan, što mu je donelo ukupno 67 odsto uspešnosti iz igre.

1/5 Vidi galeriju Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Gosti iz Oklahome kontrolisali su utakmicu od samog početka i bili ubedljivi u svim deonicama. Već u uvodnih pet minuta napravili su veliku razliku zahvaljujući seriji 11:0, koju su predvodili Šej Gildžes-Aleksander i Kenrik Vilijams, za vođstvo od 17:4.

Sakramento je u finišu prvog poluvremena uspeo da se vrati u igru i priđe na samo pola koša zaostatka (51:50). Domaći tim je tada faulovima pokušao da spreči lake poene rivala, ali se ta taktika nije isplatila - Oklahoma je uglavnom sa linije slobodnih bacanja napravila novu seriju od 11:0 i na odmor otišla sa dvocifrenih 62:50.

Pitanje pobednika rešeno na startu poslednje deonice

Sve dileme oko konačnog ishoda otklonjene su u prvih pet minuta četvrte četvrtine. Džared Mekejn je tada pokrenuo seriju od 15:0 kojom je Oklahoma pobegla na nedostižnih 109:84. Upravo u tom periodu šansu je dobio i Nikola Topić, koji je odmah po ulasku počeo da poentira i u završnici bez rezultatskog pritiska pokazao deo svog repertoara.

Najefikasniji akteri susreta

Oklahoma: Šej Gildžes-Aleksander ponovo je bio lider ekipe sa 37 poena. Pratili su ga Sdaj Mara sa dabl-dabl učinkom (16 poena, 13 skokova), Adžej Mičel sa 14 i Džared Mekejn sa 12 poena, dok su dvocifreni bili još Aleks Karuzo (11) i Kenrik Vilijams (10).

Sakramento: U redovima domaćina najistaknutiji je bio Darijus Akaf sa 26 poena za 33 minuta igre. Dabl-dabl učinke ostvarili su Malik Monk (14 poena, 10 asistencija) i Domantas Sabonis (11 poena, 13 skokova), a dvocifreni su bili i Dejk von Polvden (13), Liki Blek (12) i Dilan Kardvel (10).

BONUS VIDEO: