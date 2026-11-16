NIKOLA TOPIĆ DOBIO MINUTE I ISKORISTIO IH NA SJAJAN NAČIN! Srbin pokazao kvalitet - posle svih problema počeo je da blista!
- Nikola Topić je u pobedi Oklahome nad Sakramentom 125:103 igrao 13 minuta i postigao osam poena, uz četiri pogođena šuta za dva.
- Srpski plejmejker meč je završio bez asistencija i skokova, uz dve izgubljene lopte.
- Oklahoma je kontrolisala utakmicu od starta, a pitanje pobednika rešila je serijom 15:0 na početku poslednje četvrtine.
Srpski reprezentativac Nikola Topić nastavlja da koristi prilike koje dobija u dresu Oklahome nakon duge i teške pauze. U trijumfu svog tima na gostovanju protiv Sakramenta (103:125), mladi plejmejker je na parketu proveo 13 minuta i za to vreme upisao osam poena.
Iako su asistencije njegov zaštitni znak, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde ovaj meč završio je bez uspešnih dodavanja i skokova, uz dve izgubljene lopte. Sa druge strane, šuterski je bio veoma raspoložen - pogodio je četiri od pet šuteva za dva poena, dok je jedini pokušaj za tri bio neprecizan, što mu je donelo ukupno 67 odsto uspešnosti iz igre.
Gosti iz Oklahome kontrolisali su utakmicu od samog početka i bili ubedljivi u svim deonicama. Već u uvodnih pet minuta napravili su veliku razliku zahvaljujući seriji 11:0, koju su predvodili Šej Gildžes-Aleksander i Kenrik Vilijams, za vođstvo od 17:4.
Sakramento je u finišu prvog poluvremena uspeo da se vrati u igru i priđe na samo pola koša zaostatka (51:50). Domaći tim je tada faulovima pokušao da spreči lake poene rivala, ali se ta taktika nije isplatila - Oklahoma je uglavnom sa linije slobodnih bacanja napravila novu seriju od 11:0 i na odmor otišla sa dvocifrenih 62:50.
Pitanje pobednika rešeno na startu poslednje deonice
Sve dileme oko konačnog ishoda otklonjene su u prvih pet minuta četvrte četvrtine. Džared Mekejn je tada pokrenuo seriju od 15:0 kojom je Oklahoma pobegla na nedostižnih 109:84. Upravo u tom periodu šansu je dobio i Nikola Topić, koji je odmah po ulasku počeo da poentira i u završnici bez rezultatskog pritiska pokazao deo svog repertoara.
Najefikasniji akteri susreta
Oklahoma: Šej Gildžes-Aleksander ponovo je bio lider ekipe sa 37 poena. Pratili su ga Sdaj Mara sa dabl-dabl učinkom (16 poena, 13 skokova), Adžej Mičel sa 14 i Džared Mekejn sa 12 poena, dok su dvocifreni bili još Aleks Karuzo (11) i Kenrik Vilijams (10).
Sakramento: U redovima domaćina najistaknutiji je bio Darijus Akaf sa 26 poena za 33 minuta igre. Dabl-dabl učinke ostvarili su Malik Monk (14 poena, 10 asistencija) i Domantas Sabonis (11 poena, 13 skokova), a dvocifreni su bili i Dejk von Polvden (13), Liki Blek (12) i Dilan Kardvel (10).
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