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Neverovatni Lebron Džejms nastavlja da pomera granice!

U pobedi Filadelfije nad Indijanom (131:124) upisao je 11 asistencija, stigao do brojke od 12.092 u karijeri i prestigao legendarnog Džejsona Kida na večnoj listi NBA lige. Ispred njega su sada samo Kris Pol i neprikosnoveni Džon Stokton!

1/5 Vidi galeriju Lebron Džejms protiv Indijane Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Lebron Džejms još jednom je pokazao zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najvećih košarkaša svih vremena. Iako se bliži 42. rođendanu i igra svoju 24. sezonu u NBA ligi, legendarni Amerikanac ne prestaje da ispisuje istoriju. Ovoga puta nije u centru pažnje zbog poena, već zbog asistencija – kategorije u kojoj je upravo napravio ogroman korak ka samom vrhu večne liste.

Filadelfija je pred svojim navijačima savladala Indijanu, a Džejms je susret završio sa 15 poena, 11 asistencija i sedam skokova. Međutim, najvažniji trenutak dogodio se u poslednjoj četvrtini, kada je proigrao mladog saigrača Vija Edžkombа i zabeležio asistenciju broj 12.092 u karijeri!

Time je prestigao legendarnog Džejsona Kida, koji je profesionalnu karijeru završio sa 12.091 asistencijom. Lebron je tako preuzeo treće mesto na večnoj listi najboljih asistenata NBA lige. Ispred njega su ostala samo dva velikana - Kris Pol sa 12.552 i Džon Stokton sa čak 15.806 uspešnih dodavanja.

Rekord koji deluje nestvarno, a Kralj već gleda ka novom cilju

Američki ESPN posebno je izdvojio činjenicu da je Džejms do istorijskog dostignuća stigao u svojoj 24. NBA sezoni. Još impresivnije, protiv Indijane je ostvario čak 11 asistencija, što mu je najbolji učinak u dosadašnjem toku sezone.

"Ovo je zaista nešto čemu se nisam nadao kada sam počinjao karijeru. Ali asistencije su mi oduvek mnogo značile. Kretanje lopte, pronalaženje saigrača i pravovremena dodavanja", rekao je Lebron nakon utakmice, a prenosi ESPN.

A tu nije kraj! Sledeća meta je Kris Pol, koji mu beži za 460 asistencija nakon istorijskog dostignuća, odnosno 461 prema razlici između završnih zbirnih brojki. Ako nastavi da igra i razigrava saigrače ovim tempom, Džejms bi mogao da se domogne i drugog mesta. Džon Stokton, međutim, i dalje ima ogromnu prednost.

Lebron dirigovao, Braun i Maksi zatrpali koš Indijane

Filadelfija je došla do 11. pobede u sezoni i nastavila da prati najbolje ekipe Istočne konferencije. Ipak, put do trijumfa nije bio nimalo jednostavan.

Domaćin je nastupio bez prve zvezde Džoela Embida, dok je Indijana i dalje bila bez Tajrisa Halibartona, koji se oporavlja od povrede zadnje lože.

Pejsersi su odlično otvorili utakmicu, dobili prvu četvrtinu sa 35:29 i na poluvreme otišli sa minimalnim zaostatkom od jednog poena – 58:57.

Filadelfija je u nastavku preuzela kontrolu. Lebron je sjajno razigravao saigrače, a posebno su se istakli Džejlen Braun i Tajris Maksi. Braun je ubacio 31 poen, dok je Maksi dodao 27, pa su Siksersi pred poslednju četvrtinu uspeli da izgrade dvocifrenu prednost.

Indijana se, međutim, nije predavala. Paskal Sijakam je odigrao sjajnu završnicu, postigao čak 19 od svojih ukupno 31 poena u poslednjoj deonici i pomogao Pejsersima da priđu na samo četiri poena zaostatka.

Ipak, potpuni preokret nije bio moguć. Filadelfija je sačuvala prednost i stigla do vrednog trijumfa.

Problemi sa leđima

Još jedan detalj koji je privukao pažnju američkih medija jeste činjenica da je Lebron prethodno propustio utakmicu protiv Toronta kako bi kontrolisao problem sa išijasom u leđima.

Uprkos tome, vratio se na parket i odmah odigrao jednu od najvažnijih utakmica u dosadašnjem delu sezone.

Džejms ove sezone prosečno beleži 15,1 poen, 7,2 skoka i 6,9 asistencija, ali njegov uticaj na igru Filadelfije daleko prevazilazi statističke kolone.

Kada se pogleda šta je sve ostvario tokom karijere, jasno je da Lebron još nije rekao poslednju reč. Četiri NBA titule, četiri MVP priznanja i status najboljeg strelca u istoriji lige sada su praćeni i novim istorijskim podvigom.