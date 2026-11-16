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Luka Dončić se trenutno nalazi u najboljoj formi od svih igrača u NBA ligi, što je još jednom potvrdio u pobedi svog tima protiv Finiksa. Ipak, pored dominantnog izdanja u igri, slovenački as je pokazao da se odlično snalazi i u drugim ulogama kada situacija na terenu to zahteva.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Finiksa Foto: Kelsey Grant / Getty images / Profimedia

Lejkersi su tokom meča imali ubedljiviju prednost, ali su Sansi na domaćem parketu počeli da se vraćaju u utakmicu. U trenucima kada se rezultat lomio, Dončić je odlučio da preuzme odgovornost i van same igre.

Tokom jednog tajmauta, prišao je treneru Džej Džej Rediku, uzeo mu tablu iz ruku i sam nacrtao akciju za koju je smatrao da je najbolja u tom momentu, objašnjavajući saigračima šta treba da odigraju. Ovaj potez neodoljivo je podsetio na situacije koje godinama unazad viđamo u Denveru, gde Nikola Jokić često preuzima sličnu ulogu tokom minuta odmora.

Ispostavilo se da je Dončićev plan bio uspešan - Lejkersi su nakon toga uspeli da sačuvaju stečenu prednost i na kraju zabeleže svoju 12. pobedu u ovosezonskom izdanju NBA lige. Pogledajte kako je izgledao tajm-aut o kom bruji Amerika...

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