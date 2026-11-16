DONČIĆ KAO JOKIĆ - IGRAČ, TRENER, MA... APSOLUTNO JE SVE U LEJKERSIMA! Oteo tablu od Redika, pa OČITAO LEKCIJU saigračima: Tajm-aut o kom BRUJI AMERIKA (VIDEO)
- Luka Dončić je predvodio Lejkerse do pobede nad Finiks Sansima i još jednom potvrdio sjajnu formu u NBA ligi.
- Tokom tajmauta uzeo je tablu od trenera Džej Džej Redika i nacrtao akciju za saigrače, što je podsetilo na Jokićevu ulogu u Denveru.
Luka Dončić se trenutno nalazi u najboljoj formi od svih igrača u NBA ligi, što je još jednom potvrdio u pobedi svog tima protiv Finiksa. Ipak, pored dominantnog izdanja u igri, slovenački as je pokazao da se odlično snalazi i u drugim ulogama kada situacija na terenu to zahteva.
Lejkersi su tokom meča imali ubedljiviju prednost, ali su Sansi na domaćem parketu počeli da se vraćaju u utakmicu. U trenucima kada se rezultat lomio, Dončić je odlučio da preuzme odgovornost i van same igre.
Tokom jednog tajmauta, prišao je treneru Džej Džej Rediku, uzeo mu tablu iz ruku i sam nacrtao akciju za koju je smatrao da je najbolja u tom momentu, objašnjavajući saigračima šta treba da odigraju. Ovaj potez neodoljivo je podsetio na situacije koje godinama unazad viđamo u Denveru, gde Nikola Jokić često preuzima sličnu ulogu tokom minuta odmora.
Ispostavilo se da je Dončićev plan bio uspešan - Lejkersi su nakon toga uspeli da sačuvaju stečenu prednost i na kraju zabeleže svoju 12. pobedu u ovosezonskom izdanju NBA lige. Pogledajte kako je izgledao tajm-aut o kom bruji Amerika...
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