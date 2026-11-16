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Luka Dončić ponovo je završio u centru pažnje američke sportske javnosti, ali ovoga puta razlog nisu njegove nestvarne partije na parketu, već neobično poređenje sa jednom košarkašicom!

Slovenački superstar našao se na meti duhovitih opaski Sofi Kaningem, igračice Indijana Fivera, koja nije baš najbolje prihvatila statističko poređenje sa jednom od najvećih zvezda NBA lige.

Sve je počelo tokom podkasta „No Hesitation“, u kojem Kaningem razgovarala sa poznatim NBA trenerom i stručnjakom za razvoj igrača Druom Henlenom. On je izneo podatak koji zvuči gotovo neverovatno - Dončić je za samo prvih devet utakmica nove NBA sezone uputio 221 šut iz igre, dok je Amerikanka tokom čitave WNBA sezone 2026. imala 226 pokušaja!

Ali Henlen se tu nije zaustavio. Ukazao je i na razliku u broju slobodnih bacanja. Luka je za devet utakmica izašao na liniju penala čak 102 puta, dok je Kaningem tokom cele sezone izvela samo 74 slobodna bacanja.

1/4 Vidi galeriju Sofi Kaningem Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Shaina Benhiyoun/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia

"On zarađuje 50 miliona, a ja 700.000!"

Kaningem nije dugo čekala da odgovori, a njena reakcija brzo je postala tema američkih sportskih medija.

"Zaboravljaš jednu veoma važnu stvar. On zarađuje 50 miliona dolara godišnje, a ja od WNBA ugovora dobijam 700.000. Trebalo bi da me porediš sa Kventinom Grajmsom. Znate, oboje postižemo između osam i deset poena. Mislim da je to mnogo bolje poređenje", poručila je Amerikanka.

Međutim, tu nije bio kraj! Kaningem je odlučila da dodatno začini raspravu, pa je istakla da je njen procenat šuta za tri poena bolji i od Dončićevog i od Grajmsovog.

"Uz to, imam bolji procenat šuta za tri poena od njih dvojice. Ako već pravimo poređenja, hajde da ih napravimo kako treba", dodala je košarkašica Indijane.

Brojke joj daju za pravo, ali Luka igra drugu košarku!

Iako je poređenje izazvalo dosta smeha, Kaningem zaista ima čime da potkrepi svoju tvrdnju kada je reč o šutu za tri poena.

Tokom 2026. godine odigrala je 43 utakmice za Indijanu i prosečno beležila 7,9 poena, 2,3 skoka i 1,2 asistencije. Posebno je bila precizna iza linije za tri poena, gde je sezonu završila sa fantastičnih 41,9 odsto uspešnosti, pogodivši 67 od 160 pokušaja.

Zanimljivo je da je samo tri utakmice počela u startnoj petorci, što dodatno govori o njenoj ulozi u ekipi. Nije bila prva napadačka opcija, već igračica koja je ulazila sa klupe i doprinosila pre svega šutem.

Dončić je, s druge strane, potpuno druga priča. Slovenac je prva napadačka opcija Lejkersa, igrač oko kojeg se vrti gotovo čitava ofanziva ekipe. Njegovih 40,8 odsto šuta za tri poena u aktuelnom NBA preseku takođe su impresivni, posebno kada se uzme u obzir koliko često uzima šuteve i koliko odgovornosti nosi.

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Poseban detalj cele rasprave jeste to što je Kaningem sama izabrala Kventina Grajmsa kao igrača sa kojim bi trebalo da je porede.

Bek Lejkersa ima znatno manju napadačku ulogu od Dončića, a u tekućoj sezoni beleži oko osam poena po utakmici. Tako je Amerikanka pronašla statistički mnogo bliže poređenje za sebe, ali je usput i njega uvukla u priču o procentima šuta.

Prema podacima koje prenose američki mediji, Kaningem je u sezoni 2026. šutirala trojke sa 41,9 odsto uspešnosti, Dončić sa 40,8, dok je Grajms u tadašnjem preseku bio na 24,2 odsto.

Ipak, važno je imati u vidu da se radi o različitim ligama, različitim ulogama i različitom obimu utakmica. Kaningem je svoju poentu iznela uz dozu humora, ali je njena poruka bila jasna - ako već pravimo poređenja, onda treba uzeti u obzir i ulogu, i novac, i učinak na terenu.