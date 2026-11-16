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Toronto Reptorsi nikako da pronađu izlaz iz rezultatskog mraka, a srpski stručnjak Darko Rajaković ne krije da njegova ekipa prolazi kroz izuzetno težak period. Novi šamar stigao je od Njujork Niksa, koji su posle velikog preokreta slavili sa 112:108 nakon produžetka, i to pošto je Toronto imao čak 13 poena prednosti u poslednjoj četvrtini!

1/7 Vidi galeriju Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je to četvrti uzastopni poraz kanadske ekipe, koja je sada na učinku od pet pobeda i osam neuspeha. Ipak, mnogo više od samog rezultata boli način na koji je Toronto ispustio gotovo dobijenu utakmicu.

Rajaković je posle meča stao pred američke novinare i bez ulepšavanja govorio o problemima koji su njegov tim koštali pobede. Posebno ga je pogodilo to što su njegovi igrači u najvažnijim trenucima odstupili od svega što su dobro radili tokom većeg dela susreta.

"Imali smo tri ili četiri uzastopna poseda koja nismo odradili kako treba. Nismo radili ono što smo radili tokom cele utakmice. Izgubili smo disciplinu i dali im priliku da se vrate. U tim trenucima verovatno su u pitanju bile mentalne greške", objasnio je srpski trener.

A onda je Rajaković izgovorio rečenicu koja najbolje oslikava stanje u Torontu. Umesto da traži izgovore ili upire prstom u pojedince, posegnuo je za srpskom izrekom i poslao jasnu poruku da odustajanje nije opcija.

"U mojoj zemlji, Srbiji, imamo jednu izreku. Kada se točkovi zaglave u blatu, moraju da izađu iz njega. Mi smo sada u blatu, a jedini način da se izvučemo jeste da nastavimo da napredujemo, radimo i borimo se. Moramo da gledamo snimke utakmica i vodimo iskrene razgovore. U ovome smo zajedno. Shvatićemo šta je problem, u to uopšte ne sumnjam", poručio je Rajaković.

Američki mediji posebno su istakli činjenicu da Toronto u poslednja tri poraza nije uspeo da sačuva dvocifrenu prednost. Protiv Bostona Reptorsi su imali čak 22 poena viška, protiv Filadelfije 17, a protiv Njujorka 13. Takav obrazac jasno pokazuje da problem nije samo u kvalitetu protivnika, već i u načinu na koji ekipa reaguje kada se utakmica lomi.

Dodatni razlog za optimizam Rajaković je mogao da pronađe u povratku Skotija Barnsa, koji je posle četiri propuštene utakmice zbog povrede prepona odmah pokazao koliko znači timu. Ubacio je 30 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, ali ni njegova odlična partija nije bila dovoljna da se izbegne poraz.

Srpski trener je otkrio i da je Barns imao ograničenje minutaže, zbog čega je stručni štab pokušavao da ga duže odmara između ulazaka u igru. Međutim, kada je utakmica otišla u produžetak, plan je morao da se prilagodi situaciji na terenu.

Reptorsi će novu priliku za prekid crne serije imati već u narednom duelu sa istim rivalom, Njujork Niksima. Rajaković, međutim, zna da se izlaz iz krize neće pronaći preko noći.

Njegova poruka je jasna: nema bežanja od odgovornosti, nema međusobnog optuživanja i nema predaje. Ekipa mora zajedno da izađe iz blata!