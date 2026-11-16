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Godinama unazad Olimpijakos i Panatinaikos suvereno su vladali grčkom košarkom, ali ove sezone Solun je rešio da pomrsi račune atinskim velikanima i ozbiljno uzdrma dosadašnji poredak!

Aris je za samo 14 dana srušio oba atinska velikana, dok je gradski rival PAOK preuzeo prvo mesto na tabeli. Grčka košarka dobila je bitku kakva se dugo čekala - Solun je konačno uzvratio udarac Atini!

Aris je napravio podvig o kojem se priča širom Grčke. Najpre je 1. novembra savladao Panatinaikos rezultatom 101:91, a onda je, tačno dve nedelje kasnije, demonstrirao silu protiv Olimpijakosa i slavio sa ubedljivih 100:78!

Dva velika skalpa, dve pobede sa dvocifrenom razlikom i potvrda da ekipa iz Soluna više nije samo učesnik prvenstva, već ozbiljan konkurent najvećim favoritima.

Ono što ovaj rezultat čini još impresivnijim jeste činjenica da je Aris oba atinska giganta pobedio u istoj sezoni. Takav podvig nije viđen još od 2019. godine, kada je to pošlo za rukom Peristeriju, koji je tada predvodio Argiris Pedulakis.

Spanulisov tim oduševio Grčku

Velike zasluge za preporod Arisa pripadaju Vasilisu Spanulisu, koji je posle trijumfa nad Olimpijakosom dobio ovacije navijača. Njegova ekipa odigrala je izuzetno kvalitetno, a posebno je impresionirala načinom na koji je kontrolisala utakmicu protiv jednog od najjačih evropskih klubova.

U pobedi nad Olimpijakosom istakli su se Met Morgan sa 21 poenom, Neno Dimitrijević sa 17 poena i šest asistencija, Kem Birč sa 14, kao i Ej-Džej Lidel sa 12 poena.

Aris je dominirao na obe strane terena, dok je Olimpijakos imao velikih problema u organizaciji igre. Čak 18 izgubljenih lopti dovoljno govori o tome koliko su domaćini uspeli da poremete ritam velikog favorita.

Spanulis, međutim, nije želeo da dozvoli da euforija ponese njegov tim.

PAOK prvi, Aris odmah iza njega!

Posebnu dimenziju celoj priči daje stanje na tabeli. Dok Aris ruši velikane, njegov gradski rival PAOK igra sezonu iz snova i trenutno je jedini neporaženi tim grčkog prvenstva!

Posle sedam odigranih kola, vrh izgleda potpuno neočekivano:

PAOK je maksimalnim učinkom preuzeo lidersku poziciju, dok se Aris izjednačio sa atinskim rivalima po broju pobeda i poraza. Razlika je u tome što su dva solunska kluba trenutno ispred velikana iz prestonice!

Atina više nema monopol na grčku košarku

Godinama je grčka košarka bila sinonim za dominaciju Panatinaikosa i Olimpijakosa, koji su zahvaljujući velikim budžetima, zvezdama i evropskim ambicijama držali glavnu reč. Međutim, ove sezone situacija je znatno drugačija.

1/4 Vidi galeriju Panatinaikos - Olimpijakos Foto: Screenshot

Solun je dobio dva ozbiljna projekta, a rezultati pokazuju da finansijska ulaganja i jačanje klubova polako menjaju odnos snaga. PAOK je prvi, Aris je srušio oba najveća favorita, a atinski velikani već su osetili da ih čeka mnogo teži posao nego prethodnih godina.

Sezona je još duga, trofeji su daleko, ali jedno je jasno - grčka košarka dobila je novu dimenziju, a borba za vrh prvenstva postala je mnogo neizvesnija.

Solun je ustao, a Atina više nema pravo na grešku!