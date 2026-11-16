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Hrvatski košarkaš Mario Hezonja i zvanično ostaje član Klivlend Kavalirsa do završetka tekuće sezone, pošto je njegov ugovor od juče postao garantovan.

Mario Hezonja u dresu Klivlenda Foto: Nick Cammett / Getty images / Profimedia, Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Prema prethodnim uslovima saradnje, franšiza iz Ohaja imala je mogućnost da raskine ugovor sa Hezonjom pre 15. novembra bez finansijskih obaveza za ostatak takmičarske godine. Ipak, u Klivlendu se nisu odlučili na takav potez, čime je aktivirana klauzula o garantovanom ostanku.

Hezonja je od početka sezone nastupio na svakom meču Kavalirsa. Dobru formu potvrdio je i na jučerašnjoj utakmici na kojoj je ubacio 22 poena, dok u dosadašnjem delu sezone prosečno beleži 8,6 poena, 5,4 skoka i 1,6 asistencija po susretu

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