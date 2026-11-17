DUBAI DOVEO KOŠARKAŠA KOJI IMA 43 GODINE! Rekorder je španskog prvenstva, razmišljao je o penziji, ali ipak je potpisao novi ugovor!
Brazilski plejmejker je sa Dubaijem potpisao ugovor do kraja sezone.
Uertas (43) je za Tenerife u španskom prvenstvu ove sezone u proseku beležio 15,1 poen i 3,9 asistencija, dok je u Evrokupu upisivao osam poena i pet asistencija po utakmici.
Kao član Tenerifa proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) FIBA Lige šampiona u sezonama 2023/24 i 2024/25, u kojoj je bio izabran i za MVP-a španskog prvenstva.
Šest puta je bio i član idealne petorke španske lige, a četiri puta deo najbolje postave FIBA Lige šampiona.
Rekorder je španskog prvenstva po broju zabeležinih asistencija tokom karijere, a pre dolaska u Tenerife igrao je i za Baskoniju, Los Anđeles Lejkerse, Barselonu, Fortitudo Bolonju, Bilbao, Huventud, kao i brazilske timove Klub Atletiko Paulistano i Pinjeiros.