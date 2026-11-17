Slušaj vest

Brazilski plejmejker je sa Dubaijem potpisao ugovor do kraja sezone.

Uertas (43) je za Tenerife u španskom prvenstvu ove sezone u proseku beležio 15,1 poen i 3,9 asistencija, dok je u Evrokupu upisivao osam poena i pet asistencija po utakmici.

Kao član Tenerifa proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) FIBA Lige šampiona u sezonama 2023/24 i 2024/25, u kojoj je bio izabran i za MVP-a španskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Mega - Dubai, ABA liga 9.11.2026 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Šest puta je bio i član idealne petorke španske lige, a četiri puta deo najbolje postave FIBA Lige šampiona.

Rekorder je španskog prvenstva po broju zabeležinih asistencija tokom karijere, a pre dolaska u Tenerife igrao je i za Baskoniju, Los Anđeles Lejkerse, Barselonu, Fortitudo Bolonju, Bilbao, Huventud, kao i brazilske timove Klub Atletiko Paulistano i Pinjeiros.