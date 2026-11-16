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Pre ovog meča, naš nacionalni tim 26. novembra gostuje u Litvaniji, a onda, nadamo se na krilima dobrog rezultata, sledi veliki izazov protiv Italijana u beogradskom hramu košarke.

Dođite da zajedno navijamo i bodrimo naš tim, da stigne do vredne pobede i priđe korak bliže plasmanu na Mundobasketu u Kataru 2027.

Selektoru Dušanu Alimpijeviću i momcima potrebna je pomoć sa tribina!

Ulaznice se prodaju preko Ticket Vision d.o.o. – onlajn OVDE , i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, koja možete da vidite OVDE .

Italija - Srbija, kvalifikacije za Mundobasket 2026 31.8.2026 Foto: FIBA

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 3.000 dinara.

Prva kategorija: 2.500 dinara.

Druga kategorija: 1.500 dinara.

Parter: 2.000 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 20.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta pored terena treći red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok prvi red: 18.000 dinara.

Počasna mesta bok drugi red: 15.000 dinara.

Počasna mesta bok treći red: 10.000 dinara

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Konferencija KSS - basket 3x3 Izvor: MONDO