KSS SE OGLASIO! Evo za koliko para možete da bodrite Orlove protiv Italije!
Pre ovog meča, naš nacionalni tim 26. novembra gostuje u Litvaniji, a onda, nadamo se na krilima dobrog rezultata, sledi veliki izazov protiv Italijana u beogradskom hramu košarke.
Dođite da zajedno navijamo i bodrimo naš tim, da stigne do vredne pobede i priđe korak bliže plasmanu na Mundobasketu u Kataru 2027.
Selektoru Dušanu Alimpijeviću i momcima potrebna je pomoć sa tribina!
Ulaznice se prodaju preko Ticket Vision d.o.o. – onlajn OVDE , i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, koja možete da vidite OVDE .
Ulaznice mogu da se kupe po cenama:
VIP tribina: 3.000 dinara.
Prva kategorija: 2.500 dinara.
Druga kategorija: 1.500 dinara.
Parter: 2.000 dinara.
Počasna mesta pored terena prvi red: 20.000 dinara.
Počasna mesta pored terena drugi red: 18.000 dinara.
Počasna mesta pored terena treći red: 15.000 dinara.
Počasna mesta bok prvi red: 18.000 dinara.
Počasna mesta bok drugi red: 15.000 dinara.
Počasna mesta bok treći red: 10.000 dinara