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Američki košarkaš Džejden Pjer novi je igrač Igokee, saopštio je danas klub iz Laktaša.

Igokea u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 23-godišnjim bekom, koji je u klub iz Laktaša stigao sa Teksaškog hrišćanskog univerziteta (TCU).

Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna

Pen je prošle sezone u prvoj diviziji američke Nacionalne asocijacije studentskog sporta (NCAA) u proseku beležio 10,1 poen, 2,8 asistencija i 2,1 skok za ekipu TCU-a.

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