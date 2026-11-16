Američki košarkaš Džejden Pjer potpisao je za Igokeu, a prošle sezone beležio je 10,1 poen u NCAA ligi.
Košarka
KLUB IZ LAKTAŠA SE POHVALIO! Džejden Pjer je novi košarkaš Igokee!
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Američki košarkaš Džejden Pjer novi je igrač Igokee, saopštio je danas klub iz Laktaša.
Igokea u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 23-godišnjim bekom, koji je u klub iz Laktaša stigao sa Teksaškog hrišćanskog univerziteta (TCU).
Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna
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Pen je prošle sezone u prvoj diviziji američke Nacionalne asocijacije studentskog sporta (NCAA) u proseku beležio 10,1 poen, 2,8 asistencija i 2,1 skok za ekipu TCU-a.
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