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Košarkaški klub Igokea nastavio je sa promenama u igračkom kadru, a novo pojačanje ekipe iz Laktaša je američki košarkaš Džejden Pjer.

Pjer bi trebalo da predstavlja dodatnu opciju u spoljnoj liniji tima koji sa klupe predvodi Nenad Stefanović.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna

Igokea ove sezone nastupa u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona, pa će širina rostera biti važna u nastavku takmičenja.

Klub iz Laktaša nedavno je obezbedio plasman u plej-in fazu FIBA Lige šampiona, dok je u regionalnom takmičenju nastavio borbu za što bolji plasman.

Igokea igra sjajno u poslednje vreme, u osmom kolu su savladali ekipu Budućnosti posle dva produžetka na domaćem terenu.

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