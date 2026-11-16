Košarkaški klub Igokea nastavlja sa jačanjem rostera potpisivanjem Džejdena Pjera iz Filadelfije.
bomba
BOMBA U ABA LIGI! Potpisao bivši igrač Filadelfije!
Slušaj vest
Košarkaški klub Igokea nastavio je sa promenama u igračkom kadru, a novo pojačanje ekipe iz Laktaša je američki košarkaš Džejden Pjer.
Pjer bi trebalo da predstavlja dodatnu opciju u spoljnoj liniji tima koji sa klupe predvodi Nenad Stefanović.
Foto galerija iz Laktaša Foto: : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Igokea m:tel/Marija Vuruna
Vidi galeriju
Igokea ove sezone nastupa u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona, pa će širina rostera biti važna u nastavku takmičenja.
Klub iz Laktaša nedavno je obezbedio plasman u plej-in fazu FIBA Lige šampiona, dok je u regionalnom takmičenju nastavio borbu za što bolji plasman.
Igokea igra sjajno u poslednje vreme, u osmom kolu su savladali ekipu Budućnosti posle dva produžetka na domaćem terenu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši