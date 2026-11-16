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Nekadašnji košarkaš Partizana Džejms Naneli vraća se u kinesku košarku, pošto je zvanično predstavljen kao novi igrač Džeđang Golden Bulsa.

Američko krilo tako će nastaviti karijeru u Kini, gde je prethodno nastupalo za Šangaj Šarkse i Džeđang Lajonse. Golden Bulsi biće mu treći klub u toj zemlji.

1/11 Vidi galeriju Džejms Naneli Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Naneli je prethodnu sezonu proveo u grčkom AEK-u, sa kojim je stigao do finala FIBA Lige šampiona. U borbi za trofej protiv Ritasa postigao je 23 poena, ali je litvanski tim na kraju slavio rezultatom 92:86.

Navijači Partizana dobro pamte američkog košarkaša, koji je crno-beli dres nosio od 2022. do 2024. godine. Bio je deo ekipe koja je 2023. osvojila ABA ligu, a u svojoj drugoj sezoni u Evroligi prosečno je beležio 12,3 poena, 3,2 skoka i 2,6 asistencija na 32 utakmice.

Naneli je tako posle epizode u Grčkoj odlučio da se vrati na dobro poznatu destinaciju i karijeru nastavi u kineskom prvenstvu.

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