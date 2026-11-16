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Košarkaši Borca poraženi su danas na svom terenu u Čačku od Slovana iz Bratislave 66:98 )15:26, 16:26, 15:27, 20:19), u osmom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji kod Borca bili su Kalil Spir sa 12 i Balša Živanović sa 10 poena.

1/8 Vidi galeriju ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

Slovan su predvodili Trevon Bučanan sa 24 i Trevon Bluet sa 19 poena.

Borac je osmi sa tri pobede i četiri poraza, a Slovan je na četvrtom mestu sa četiri pobede i tri poraza.

U narednom kolu, Borac će u Novom Mestu gostovati Krki, dok će Slovan u Ljubljani gostovati Cedevita Olimpiji.