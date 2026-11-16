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Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.

U stručnom štabu će, uz selektora Alimpijevića, Marko Barać, Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Stanojević, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

Reprezentaciju Srbije očekuju dve utakmice u novembarskom prozoru – sa Litvanijom u gostima 26. novembra i Italijom u Beogradu tri dana kasnije. Naš tim je drugu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo počeo pobedama protiv Islanda kod kuće i Italije u Pezaru u avgustu.

Više informacija o ulaznicama za utakmicu sa Italijom možete pronaći na linku.