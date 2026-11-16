SRBIJA BEZ JOKIĆA I NBA IGRAČA! Evo ko se vratio posle dužeg vremena i šta očekuje Orlove...
Na spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.
Posle dužeg vremena u timu je Alaen Smajlagić
Srbiju u novembarskom prozoru očekuju dva važna susreta. Prvi je na programu 26. novembra, kada će gostovati Litvaniji, dok će tri dana kasnije u Beogradu dočekati Italiju.
Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija započeli su sa dve pobede, pošto su u avgustu savladali Island na domaćem terenu, a potom i Italiju u Pezaru.
Evo kako trenutno ozgleda tabela grupe J evrospkih kvalifikacija za Mundobasket:
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