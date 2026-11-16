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Na spisku se nalaze: Aleksa Avramović, Filip Barna, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić, Marko Gudurić, Petar Kovačević, Balša Koprivica, Arijan Lakić, Andrej Lučić, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vojin Medarević, Vasilije Micić, Dušan Miletić, Luka Mitrović, Stefan Momirov, Jovan Novak, Filip Petrušev, Uroš Plavšić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović i Nikola Tanasković.

Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na spisku nema Nikole Jokića i ostalih NBA igrača.

Posle dužeg vremena u timu je Alaen Smajlagić

Srbiju u novembarskom prozoru očekuju dva važna susreta. Prvi je na programu 26. novembra, kada će gostovati Litvaniji, dok će tri dana kasnije u Beogradu dočekati Italiju.

Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija započeli su sa dve pobede, pošto su u avgustu savladali Island na domaćem terenu, a potom i Italiju u Pezaru.

Evo kako trenutno ozgleda tabela grupe J  evrospkih kvalifikacija za Mundobasket:



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Nikola Jokić na meču Srbija - Island

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Fudbalska reprezentacija Srbije Izvor: Kurir