Zna­ča­jan po­slov­ni sa­sta­nak obe­le­ži­će ovaj dan. Po­tru­di­te se da pre­ciz­no izla­že­te svo­je ide­je da ne bi do­šlo do nes­po­ra­zu­ma. Par...

Ovaj dan obe­le­ži­će izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje, a vi će­te pos­ti­ći zna­ča­jan do­go­vor. Fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. U va­zdu­hu se ose­ć...

Oče­ku­je vas izne­na­d­no po­slov­no pu­to­va­nje. Uspe­šan po­slov­ni spo­ra­zum sa inos­tran­stvom. Vaš od­nos s par­t­ne­rom sve vi­še do­bi­ja na...

Ovaj pe­riod mo­že da bu­de veo­ma uspe­šan za De­vi­ce ko­je se ba­ve krea­ti­v­nim za­ni­ma­nji­ma. Pe­riod po­ja­ča­ne in­spi­ra­ci­je. Ni­ste si­g...

Vaš od­nos s na­dre­đe­ni­ma se pos­te­pe­no po­pra­vlja i to će po­bo­lj­ša­ti op­štu at­mo­s­fe­ru na po­slu. Do­bi­će­te po­hva­le. Da­nas vam se p...

Opre­zno upra­vlja­j­te no­v­cem bu­du­ći da za­le­ta­nje u no­vi pro­je­kat mo­že bi­ti re­zu­l­tat po­gre­šne pro­ce­ne. Vaš od­nos s par­t­ne­rom d...

Da­nas će­te bi­ti u si­tua­ci­ji da im­pro­vi­zu­je­te re­še­nje jer mo­že do­ći do za­sto­ja u ispla­ti. Si­tua­ci­ja će za­h­te­va­ti pri­la­go­đa­...

Ne pre­po­ru­ču­je vam se da u ovom pe­rio­du po­vu­če­te ri­zi­č­ne po­slov­ne po­te­ze. Pos­to­ji ve­li­ka mo­gu­ć­nost pre­vi­da i gu­bi­t­ka. Oso­...

Ovaj dan po­sve­ti­te po­nov­nom osmi­šlja­va­nju ra­d­nog pla­na jer vas oče­ku­ju ne­sta­bi­l­ne oko­l­nos­ti. Mo­gu­će je ka­šnje­nje va­žne upla­t...

Ne sa­ve­tu­je vam se da u ovom pe­rio­du za­po­či­nje­te rad na no­vom pro­je­k­tu. Mo­gu­ći su ve­li­ki pre­vi­di. Ovaj pe­riod mo­že vam do­ne­ti o...