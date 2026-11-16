Vembanjama je prosečno beležio 27,5 poena, 10,5 skokova, pet blokada i četiri asistencije po meču
Košarka
NBA: Vembanjama igrač nedelje na Zapadu, Adetokumbo najbolji na Istoku
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Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.
Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
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Košarkaši San Antonija su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili četiri pobede na četiri utakmice.
Vembanjama je prosečno beležio 27,5 poena, 10,5 skokova, pet blokada i četiri asistencije po meču.
Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Majamija Janis Adetokumbo. On je imao prosek od 33,7 poena, 11,3 skokova i 4,7 asistencija po utakmici.
Košarkaši Majamija su prošle nedelje zabeležili tri pobede na tri meča.
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