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Košarkaši Beča pobedili su večeras u Podgorici Studentski centar 87:79 (21:19, 18:18, 19:24, 28:19), u utakmici osmog kola Grupe B u ABA ligi.

Austrijsku ekipu predvodio je Grent Šerfild sa 19 poena, šest skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte. Aleksa Novaković postigao je 14 poena uz četiri skoka, a Nikola Jovanović 12 poena uz 13 skokova.

1/9 Vidi galeriju ABA liga 2026/27 Foto: Cibona / Ivana Dergez, : Igokea m:tel/Marija Vuruna, Borac Mozzart/Dusko Radisic

U ekipi Studentskog centra najefikasniji je bio je Džajar Dejvis sa 25 poena uz pet skokova. Dontej Karaters dodao je 13 poena i pet asistencija, a Marko Pavićević 10 poena i šest skokova.

Posle druge uzastopne pobede Beč je sedmi na tabeli sa tri pobede i četiri poraza, a Studentski centar je poslednji sa svih sedam poraza.

U sledećem kolu Beč će u Subotici igrati protiv Spartaka, a Studentski centar će u Beogradu igrati protiv Mege.