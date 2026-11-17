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Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, ali ni 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija srpskog asa nije bilo dovoljno da Denver izbegne poraz od Finiksa - 117:105.

Jednostavno, srpski košarkaški genije ne može baš sve sam!

Nagetsi su pred svojim navijačima položili oružje pred Sansima, koji su tako stigli do prve pobede na gostujućem terenu ove sezone.

Jokić je za 38 minuta na parketu zabeležio 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, ali podrška je izostala onda kada je bila najpotrebnija.

Šutirao je Nikola 12/21 iz igre, pogodio dve trojke iz šest pokušaja, a imao je i po jednu ukradenu loptu i blokadu. Ipak, sedam izgubljenih lopti, posebno pet u trećoj četvrtini, predstavljalo je jednu od retkih mrlja u njegovoj inače impresivnoj statistici.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Očajan šut za tri

Posebno je poražavajuće izgledao Denverov šut sa distance. Nagetsi su utakmicu završili sa samo devet pogođenih trojki iz 30 pokušaja, dok je Finiks ubacio čak 16 iz 36 šuteva!

Denver je tako nastavio zabrinjavajući trend iz prethodnih utakmica. Posle očajnih 4/16 protiv Nju Orleansa, usledilo je još jedno bledo izdanje sa distance. Ekipa koja je i pre ovog susreta imala ozbiljne probleme sa šutem za tri poena ponovo je platila cenu.

A kada ne ide šut, mora da se pronađe drugi način da se dobije utakmica. Denver ni u tome nije uspeo.

Finiks ih uništio u skoku!

Podatak koji najbolje oslikava loše izdanje Nagetsa jeste odnos u skokovima. Finiks je imao čak 60 uhvaćenih lopti, naspram Denverovih 42!

Jokić je sam sakupio 15 skokova, od čega 12 u odbrani, ali je doprinos njegovih saigrača bio nedovoljan. Sansi su to znali da kazne i osvojili čak 22 poena iz drugih napada, naspram samo 11 Denverovih.

Još neverovatnije zvuči činjenica da je Finiks u ovaj meč ušao posle utakmice odigrane prethodne večeri, a pritom je uspeo da potpuno nadigra Denver u skoku!

Posebno se istakao i učinak rezervista. Klupa Finiksa ubacila je čak 42 poena, dok su Denverovi igrači koji su ulazili sa klupe zajedno postigli svega 19. Upravo je ta razlika bila jedan od ključnih razloga za poraz domaćina.

Marej se razigrao, ali nije bilo spasa!

Nije Jokić bio jedini koji je pokušavao da izvuče Denver. Džamal Marej takođe je završio utakmicu sa 28 poena, a posebno se razigrao u poslednjoj četvrtini, u kojoj je ubacio 18.

Ipak, Kanađanin je imao problema sa ličnim greškama, a situacija se dodatno zakomplikovala kada je zaradio četvrti faul u pokušaju da zaustavi protivnički napad u tranziciji.

Trener Dejvid Adelman pokušao je da reaguje čelendžom, ali nije uspeo da promeni odluku sudija. Marej je morao na klupu, a Denver je u tom periodu izgubio organizaciju igre.

Finiks je iskoristio priliku, ubrzao igru i počeo da kažnjava svaku grešku domaćina. Prednost Sansa u jednom trenutku narasla je na čak 19 poena.

Ni Marejev povratak i pokušaj poslednjeg juriša nisu uspeli da spasu Nagetse.

Buker predvodio raspoložene Sanse

Devin Buker postigao je 20 poena uz osam asistencija i četiri skoka, ali je posebno impresivno bilo koliko je Finiks imao raspoloženih igrača.

Čak sedmorica košarkaša Sansa završila su utakmicu sa dvocifrenim brojem poena. Džejlen Grin i Majls Bridžis dodali su po 16, dok je Dilon Bruks ubacio 15.

Na drugoj strani, osim Jokića i Mareja, Denver nije imao dovoljno raspoloženih igrača. Eron Gordon završio je meč sa 11 poena, Kristijan Braun sa 10, dok je Kameron Džonson imao devet poena i katastrofalnih 0/7 za tri poena.

Denver je tako pokvario utisak posle uspešne gostujuće turneje na kojoj je ostvario tri pobede i jedan poraz. Nagetsi sada imaju skor 7-5, a posebno zabrinjava činjenica da su na domaćem parketu već doživeli treći poraz u poslednje četiri utakmice.

Jokić je još jednom pokazao da je čovek oko kojeg Denver gradi svoju igru, ali ova utakmica poslala je ozbiljno upozorenje ostatku ekipe.

Ako Nagetsi nastave da promašuju otvorene trojke, gube bitku pod košem i dozvoljavaju protivnicima da dominiraju sa klupe, ni partije srpskog centra od 30 poena i 15 skokova neće im garantovati pobede.

A sledeći izazov stiže veoma brzo - Denveru u goste dolazi Boston!