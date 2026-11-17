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Neverovatna greška tokom NBA prenosa izazvala je pravu buru na društvenim mrežama!

Komentator Majami Hita, prema navodima koji su se pojavili na mreži Iks, pomešao je srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića sa hrvatskim asom Bojanom Bogdanovićem, što nije promaklo ljubiteljima košarke sa ovih prostora.

Sve se dogodilo tokom utakmice između Majamija i Hjustona, u kojoj je tim sa Floride slavio rezultatom 128:110. Međutim, umesto same utakmice, pažnju navijača sa naših prostora privukao je jedan gaf iz televizijskog prenosa.

Jedan korisnik društvene mreže Iks javno je reagovao i prozvao komentatora Erika Rida, odnosno njegovog saradnika, uz poruku da bi trebalo da uradi domaći zadatak. Jasno je naglasio da je reč o Bogdanu Bogdanoviću, a ne o Bojanu Bogdanoviću.

Ubrzo su se uključili i drugi košarkaški nalozi, a objava je izazvala brojne reakcije. Posebno je zanimljivo što je Bojan Bogdanović hrvatski košarkaš koji je završio profesionalnu karijeru 2025. godine, dok je Bogdan i dalje aktivan na NBA parketima.

Bojan Bogdanović i Bogdan Bogdanović Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Bogdan skroman protiv Majamija

Inače, Bogdan Bogdanović nije imao posebno zapaženo veče u porazu Hjustona. Srpski reprezentativac proveo je 25 minuta na parketu i upisao šest poena, jednu asistenciju i dva skoka nisu zabeležena. Šutirao je 2/7 iz igre, uključujući 2/7 za tri poena.

Hjuston nije uspeo da pronađe odgovor za raspoloženi Majami, koji je stigao do pobede od 128:110 i nastavio pobednički niz.