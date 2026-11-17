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Nikola Jokić još jednom je pokazao zbog čega važi za jednog od najboljih asistenata u istoriji košarke!

Iako su Denver Nagetsi poraženi od Finiksa rezultatom 117:105, srpski as uspeo je da izvede potez koji je oduševio ljubitelje košarke - spektakularno dodavanje preko celog terena za Džamala Mareja!

Jokić je u svom prepoznatljivom stilu demonstrirao neverovatan pregled igre i osećaj za prostor. Uputio je precizan pas sa jednog kraja parketa na drugi, a Marej je prihvatio loptu i završio akciju. Prava košarkaška poslastica!

Koliko je potez bio impresivan govori i činjenica da ga je objavila i zvanična NBA liga na svojim društvenim mrežama. Još jednom je potvrđeno da Jokić može da pronađe saigrača i tamo gde drugi ne vide ni najmanju mogućnost za dodavanje.

Ipak, za Denver je veče završeno porazom. Finiks je slavio sa 117:105, a Nagetsi nisu uspeli da zaustave raspoložene goste.

Jokić je utakmicu završio sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, uz po jednu ukradenu loptu i blokadu. Iz igre je šutirao 12/21, pogodio dve trojke iz šest pokušaja i proveo 38 minuta na parketu. Isti broj poena ubacio je i Marej, ali ni njihov učinak nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Tako je još jedan Jokićev potez za pamćenje ostao u senci poraza Nagetsa. Rezultat nije bio po volji navijača Denvera, ali je srpski centar ponovo podsetio NBA ligu da za njega ne postoje nemoguća dodavanja!