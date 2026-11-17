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Peti poraz Denver Nagetsa u 12. utakmici sezone, i to pred domaćom publikom!

Finiks Sansi slavili su u Koloradu sa 117:105, a Nikola Jokić i Džamal Marej ponovo su bili gotovo jedini igrači na koje je Denver mogao ozbiljno da se osloni. Srpski as je upisao 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija, ali ni još jedna impresivna partija nije bila dovoljna da se izbegne neuspeh.

Posle utakmice trener Nagetsa Dejvid Adelman nije skrivao nezadovoljstvo. Govorio je o izgubljenim loptama, katastrofalnom skoku i problemima koji su se pojavili kada je Marej zbog faulova morao da napusti parket. Ipak, posebno je zanimljivo bilo ono što je rekao o Jokiću.

Srbin je utakmicu završio sa čak sedam izgubljenih lopti, a četiri su stigle u samo prva četiri minuta treće četvrtine, kada Marej nije bio na parketu. Adelman, međutim, nije želeo da odgovornost prebaci isključivo na svog najboljeg igrača.

Američki mediji preneli su njegove reči da su Jokićeve greške delom bile posledica lošeg rasporeda saigrača na terenu. Trener je objasnio da Denver mora bolje da otvara prostor oko srpskog centra, naročito kada protivnik šalje dodatnu pomoć na njega.

"Nekoliko izgubljenih lopti bile su njegove, ali nekoliko su bile i timske. Moramo bolje da rasporedimo igrače oko njega. Dobijali smo loptu do njega u dobrim pozicijama, ali protivnik šalje pomoć i tada ostali moraju pravilno da se postave. To je ono što nas je koštalo", poručio je Adelman.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Tu nije bio kraj njegovom priznanju. Kada je Marej zbog četvrte lične greške morao da izađe, Adelman je pokušao da pronađe rešenje sa višom petorkom, ali se taj eksperiment završio loše. Finiks je iskoristio probleme Denvera i napravio razliku.

"Prešli smo na višu postavu, ali to nije bilo dobro. Pokušao sam to dva puta i to je moja odgovornost. Ja sam doneo tu odluku", priznao je trener Nagetsa.

Adelman je bio posebno nezadovoljan i situacijom u kojoj je Marej dobio četvrti faul. Denver je u tom trenutku imao prednost od tri poena, a trener je zatražio čelendž kako bi pokušao da zadrži svog plejmejkera na parketu. Odluka nije promenjena, a strateg Nagetsa smatrao je da je taj trenutak ozbiljno poremetio njegovu ekipu.

Jokić je, uprkos problemima tima, još jednom odradio ogroman posao. Sa 28 poena, 15 skokova i sedam asistencija bio je jedan od dvojice najefikasnijih igrača Denvera, zajedno sa Marejem. Ipak, podrška je ponovo izostala – samo su još Eron Gordon sa 11 i Kristijan Braun sa 10 poena bili dvocifreni.

Posebno zabrinjava podatak da je Finiks, ekipa koja je pre ovog meča imala velike probleme sa skokom, potpuno nadigrala Denver u tom segmentu. Sansi su uhvatili čak 60 lopti, naspram 42 koliko su imali Nagetsi, a domaćin je izgubio i 18 lopti.

Adelman je jasno poručio da Denver mora da prestane da očekuje da srpski centar i Marej sami rešavaju svaki problem. Ako žele da se vrate na pobednički kolosek, Nagetsi će morati da pronađu mnogo veću podršku ostatka ekipe.