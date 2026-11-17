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Nije Nikolu Jokića toliko zaboleo sam poraz od Finiksa koliko način na koji je Denver izgubio utakmicu.

Srpski as nije skrivao nezadovoljstvo nakon što su Nagetsi pred svojim navijačima poraženi rezultatom 117:105, a njegove reči posle meča jasno su pokazale koliko ga je razočaralo izdanje ekipe.

Denver je u Bol areni doživeo novi neuspeh, i to nakon uspešne gostujuće turneje tokom koje je ostvario tri pobede u četiri utakmice. Povratak kući, međutim, nije protekao kako su navijači očekivali. Finiks je stigao do prve pobede na gostovanjima ove sezone, dok su Nagetsi ponovo pokazali koliko problema imaju kada je reč o odbrani, kontroli skoka i čuvanju lopte.

Jokić i Džamal Marej bili su najefikasniji u domaćem timu sa po 28 poena, a srpski centar je upisao i 15 skokova i sedam asistencija. Ipak, ni takav učinak nije bio dovoljan da se izbegne poraz.

1/8 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denvera Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia

Ono što je posebno zasmetalo najboljem igraču Denvera jeste činjenica da je njegov tim rivalu poklanjao previše prilika.

"Ranije nismo toliko gubili lopte. Sada jesmo, posebno ja. Imali su i mnogo ofanzivnih skokova. Posle naših izgubljenih lopti često su dobijali otvorene prilike za lake poene i nismo mogli da zaustavimo takve napade. Ne smemo da dozvoljavamo protivniku toliko lakih poena. U drugoj i trećoj četvrtini postigli su 36, odnosno 34 poena. To je previše. Naša odbrana nije bila na nivou na kom bi trebalo da bude", objasnio je Jokić.

Statistika dodatno pokazuje razmere problema. Finiks je imao čak 18 ofanzivnih skokova, dok je Denver ukupno uhvatio 35 lopti, naspram 51 koliko su imali gosti. Nagetsi su izgubili 17 lopti, a Sansi su iz tih grešaka postigli čak 31 poen. Jokić je od ukupno sedam izgubljenih lopti čak pet napravio u trećoj četvrtini.

Posebno je bolno za Denver bilo to što su protivniku omogućavali nove napade čak i kada bi odbrana uspela da ga zaustavi. Finiks je u četvrtoj četvrtini imao deset ofanzivnih skokova, a u jednom napadu je čak tri puta promašio pre nego što je ipak stigao do poena.

"To su stvari koje ubijaju samopouzdanje, naročito kada se ponavljaju nekoliko puta zaredom. To je jednostavno neprihvatljivo", poručio je srpski centar.

Jokić je potom dodatno pojasnio šta ga je najviše iznerviralo. Nije sporio da se utakmice gube, niti da postoje večeri kada lopta jednostavno neće u koš. Međutim, smatra da je potpuno drugačije kada ekipa sama sebi otežava posao neodgovornim potezima.

"U redu je izgubiti utakmicu. Možete da izgubite ako stvarate otvorene šuteve, ali promašujete, ili jednostavno nije vaše veče. Ali kada gubite zato što ne završavate posao u skoku ili ste lenji sa dodavanjima, to vas pomalo ubija", rekao je Jokić.

Upravo je ta izjava privukla posebnu pažnju američkih medija, jer je jasno stavila do znanja da srpski as ne želi da se poraz pravda lošim šuterskim danom. Njegova poruka saigračima bila je da se utakmice ne dobijaju samo talentom, već i disciplinom, zalaganjem i prihvatanjem odgovornosti.

Denver sada mora brzo da pronađe rešenje. Posle poraza od Finiksa, Nagetse očekuju novi izazovi pred domaćom publikom, a prvi naredni rival biće Boston. Jokić je već naglasio šta ekipa mora da promeni ukoliko želi da se vrati na pobednički put.

"Moramo da znamo ko smo i šta može da nas dovede do pobede. Ne smemo da budemo nezainteresovani za svoju ulogu ili nezahvalni zbog nje, čak i ako tokom cele utakmice treba da radite samo jednu stvar. Za mene je pobeda najvažnija. Zato je bitno da prihvatite svoju ulogu i budete najbolji mogući igrač u njoj", zaključio je Jokić.