Košarkaš Cibone Riki Mekgil najkorisniji je igrač (MVP) osmog kola ABA lige, saopšteno je danas iz tog takmičenja.
Košarka
NIKO IZ ZVEZDE I PARTIZANA! Ovaj košarkaš Cibona je MVP osmog kola ABA lige
Slušaj vest
Cibona je u osmoj rundi takmičenja pobedila FMP na svom terenu sa 80:77, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Mekgil.
On je zabeležio 22 poena, deset skokova, devet asistencija i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 36 za isto toliko minuta provedenih na terenu.
Foto galerija iz Zagreba Foto: Cibona / Ivana Dergez, Cibona/Ivana Dergez
Vidi galeriju
Ekipa Cibone posle sedam odigranih utakmica ima tri pobede i četiri poraza, a u narednom kolu ABA lige gostovaće Crvenoj zvezdi.
Reaguj
Komentariši