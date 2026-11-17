Slušaj vest

Ekipu sa Crvenog krsta očekuje izuzetno težak zadatak, ali pritisak ovakve vrste za Gagića nije nikakva nepoznanica, s obzirom na to da je dres Partizana nosio u jednim od najturbulentnijih perioda u klupskoj istoriji. Ti dani među crno-belima bili su daleko od lakih, primanja su redovno kasnila, a nagomilana dugovanja Gagić je na kraju odlučio da oprosti klubu.

- Ja sam oprostio dug. Bila je jako teška finansijska situacija i dug je bio velik. Imali smo porodični odnos, tako smo se držali - rekao je Gagić u emisiji Kabarel na Sportalu.

1/10 Vidi galeriju Đorđe Gagić Foto: Dado Đilas, Saša Pavić, Starsport©

U toku teške finansijske situacije u klubu, usledio je poziv Crvene zvezde sa, kako sam Gagić navodi, finansijski izuzetno izdašnom ponudom, ali je on ipak odlučio da je odbije.

- Nisam ja to mogao da prihvatim, jeste ponuda koja bi mi rešila životno pitanje i egzistenciju. Imao sam dete od šest meseci, imao sam ponudu od Zvezde, koju bi samo lud čovek odbio, ali stavite me među tim ludima.

U tim teškim trenucima, dok je njegovo dete imao svega šest meseci, ruku pomoći mu je pružio saigrač Dragan Milosavljević.

- Gagi Milosavljević mi je ponudio 500 evra detetu za mleko. Voleti taj klub nije lako, ali lepo, ja stvarno volim taj klub, bez obzira na to što sam preživeo. Imao sam tu ponudu koju bi samo lud čovek odbio, ali stavite me među tim ludima.