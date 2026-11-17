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Nikola Kusturica nastavlja da skreće pažnju američke košarkaške javnosti!

Mladi srpski as iz utakmice u utakmicu pokazuje kakav potencijal poseduje, a najnovijom partijom u dresu UCLA ponovo je potvrdio zašto je jedno od najzanimljivijih imena svoje generacije.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

UCLA je deklasirao Long Bič Stejt rezultatom 105:66, a Kusturica je bio jedan od najzapaženijih pojedinaca na parketu. Ipak, nije samo statistika ono o čemu će se pričati posle ove utakmice. Srpski košarkaš priredio je potez za pamćenje i podigao navijače na noge!

Naime, u samoj završnici prvog poluvremena Kusturica je snažno zakucao jednom rukom, praktično uz zvuk sirene. Spektakularan završetak napada izazvao je oduševljenje u čuvenom "Pauli paviljonu", a UCLA je na odmor otišla sa ogromnom prednošću od čak 53:20.

Sjajna statistika mladog Srbina

Kusturica je na parketu proveo 27 minuta i za to vreme ubacio 13 poena, uz osam skokova i tri asistencije. Upisao je i po jednu ukradenu loptu i blokadu, dok je iz igre šutirao 4/7, a sa linije slobodnih bacanja 4/6.

Imao je četiri izgubljene lopte, ali je njegov ukupan doprinos još jednom bio veoma značajan. Posebno raduje činjenica da mladi Srbin ne doprinosi samo poentiranjem, već pokazuje da može da bude koristan u različitim segmentima igre.

UCLA je tako vezala treću utakmicu na kojoj je postigla više od 100 poena, što joj nije uspelo još od sezone 1971/72. Ekipa trenera Mika Kronina sada ima maksimalan učinak od četiri pobede iz četiri utakmice, a protiv Long Bič Stejta najefikasniji je bio Erik Dejli Džunior sa 25 poena.

Srbi blistali širom Amerike

Kusturica nije bio jedini srpski košarkaš koji je imao razloga za zadovoljstvo tokom noći u NCAA ligi. Zapažene partije pružili su i njegovi sunarodnici na drugim univerzitetima.

Milan Momčilović je u pobedi Kentakija nad Gremblingom (88:59) postigao 12 poena. Za 30 minuta na parketu pogodio je tri trojke iz šest pokušaja, uz pet skokova i dve asistencije.

Andrija Vuković bio je nadomak dabl-dabla u ubedljivom trijumfu Džordž Vašingtona protiv Feruma (94:57). Za 21 minut ubacio je 10 poena i uhvatio devet lopti, od čega čak pet u napadu.

Andrej Kostić doprineo je pobedi Kanzas Stejta nad Montanom (86:45) sa šest poena, uz dve pogođene trojke u prvom poluvremenu.

Aleksa Dimitrijević je za samo šest minuta na parketu postigao pet poena i pomogao Talsi da savlada Vestern Kentaki rezultatom 67:64.

Jovan Ristić nije uspeo da se upiše u strelce u pobedi UMBC-a nad Ajonom (75:67), ali je zabeležio sedam skokova i tri ukradene lopte. Dimitrije Vukićević je u trijumfu UC San Dijega protiv Teksas Saudern-a (97:92) za pet minuta upisao jedan poen i dva skoka.

Srpski košarkaši tako su imali uspešno veče na američkim parketima, ali je najveću pažnju ponovo privukao Nikola Kusturica. Njegovo zakucavanje uz zvuk sirene samo je dodatno pokazalo zbog čega se o mladom asu UCLA sve više govori.