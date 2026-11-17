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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje ozbiljan izazov u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred duel sa „orlovima“ selektor Litvanije Dainijus Adomaitis našao se pred velikim problemom. Razlog su obaveze njegovih igrača u Evroligi, zbog kojih bi pripreme za važan susret mogle da budu ozbiljno otežane.

Litvanija će 26. novembra ugostiti Srbiju, ali će samo dan ranije čak šestorica košarkaša sa Adomaitisovog spiska imati evroligaške obaveze. Žalgiris tada gostuje Real Madridu, što znači da će selektor morati da uskladi planove sa zgusnutim klupskim kalendarom.

Osam igrača sa evroligaškim obavezama

Na spisku Litvanije nalazi se čak osam košarkaša koji nastupaju u Evroligi. Pored šestorice igrača Žalgirisa - Jonasa Valančijunasa, Azoulasa Tubelisa, Arnasa Butkevičijusa, Deividasa Sirvidisa, Mareka Blaževičijusa i Dovydasa Giedraitisa – tu su još i Rokas Jokubaitis iz Bajerna i Ignas Sargijunas iz Fenerbahčea.

Posebno komplikovana situacija je sa poslednjom dvojicom, pošto njihove klupske obaveze nisu vezane za litvanske klubove, pa je organizacija njihovog dolaska na okupljanje dodatno otežana.

Sve to izazvalo je nezadovoljstvo selektora Adomaitisa, koji je po povratku na klupu nacionalnog tima ponovo morao da se suoči sa problemom koji godinama opterećuje reprezentativnu košarku.

"Devet godina se ništa nije promenilo"

Adomaitis smatra da je nedopustivo što FIBA i Evroliga ni posle toliko vremena nisu pronašle rešenje koje bi reprezentativcima omogućilo da bez velikih komplikacija igraju za svoje nacionalne timove.

"Mislim da nije normalno da je ovaj sistem uveden 2017. godine, pre devet godina, i da su već tada svi govorili koliko je teško da se evroligaški igrači priključe reprezentacijama. Najviše me iznenađuje što se za tih devet godina apsolutno ništa nije popravilo. I dalje nema sistema koji bi igračima olakšao nastup za reprezentaciju i omogućio da sve bude dobro organizovano", poručio je selektor Litvanije.

Igrači nisu krivi, klubovi kriju zdravstvene probleme

Adomaitis je posebno želeo da naglasi da ne sumnja u želju košarkaša da nastupaju za svoju zemlju. Kako kaže, problem je u sistemu, ali i u tome što javnost često nema potpunu sliku o zdravstvenom stanju igrača.

"Igrači na kraju ispaštaju, a vi u medijima onda počnete da preispitujete njihove odluke. Dešava se da imaju ozbiljnih zdravstvenih problema, ali klubovi to ne objavljuju i kriju čak i od protivnika. Onda izgleda kao da igrač jednostavno ne želi da igra. Svi žele da igraju za svoju reprezentaciju, to mogu da vam garantujem. Sistem je takav kakav jeste i naš posao kao trenera je da mu se prilagodimo", zaključio je Adomaitis.

Tako će Litvanija uoči susreta sa Srbijom morati da rešava komplikovanu situaciju sa igračima koji imaju klupske obaveze neposredno pred reprezentativni meč. Ostaje da se vidi u kakvom će sastavu domaćin dočekati "orlove" i koliko će evroligaški raspored uticati na pripremu za važan kvalifikacioni duel.