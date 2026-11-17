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Pripadnici tamošnjih službi su u njegovom prtljagu otkrili skoro 34 kilograma marihuane, pa se Amerikanac zbog izuzetno strogih zakona o krijumčarenju narkotika u ovoj afričkoj državi sada suočava čak i sa doživotnom robijom.

Čitava drama odigrala se prošle srede na glavnom aerodromu u Lagosu, gde je Grin, inače rodom iz Savane u američkoj saveznoj državi Džordžija, sleteo letom sa Tajlanda preko Dubaija.

Tokom saslušanja pokušao je da se brani tvrdnjama da je u Nigeriju stigao turistički, ali i kako bi uspostavio kontakte za nastavak košarkaške karijere. Ipak, njegovo krajnje sumnjivo ponašanje na samom aerodromu ekspresno ga je odvelo iza rešetaka.

Kako glase zvanični podaci nadležnih organa, američki košarkaš je uhapšen na aerodromskom parkingu, neposredno nakon što je unutar terminala ostavio dva kofera opremljena uređajima za praćenje.

Službenici obezbeđenja su odmah reagovali na napušteni prtljag, a prilikom otvaranja usledio je pravi šok, u torbama se nalazilo tačno 33,95 kilograma marihuane, dok je na samim koferima stajala etiketa sa prezimenom Grin.

Istraga nigerijske Agencije za borbu protiv trgovine drogom (NDLEA) prikupila je dokaze koji nedvosmisleno potvrđuju svesnu ulogu 28-godišnjeg igrača u međunarodnom lancu šverca. Zbog toga mu je određen pritvor, a ukoliko sud potvrdi krivicu za trgovinu narkoticima, preti mu najteža zakonska kazna, doživotna zatvorska kazna.

Damonte Kiri Grin je 28-godišnji plejmejker koji je košarkaško ime gradio u Sjedinjenim Američkim Državama kroz koledž i poluprofesionalna takmičenja. Prema pisanju specijalizovanog portala „Basketnews“, poslednjih sezona igrao je na Tajlandu za klubove Buriram Bors, Fuli Fird BC, a odnedavno i za Patani Reptors. Umesto novih poslovnih prilika i sportskog iskoraka, odlazak u Afriku pretvorio se u potpuni životni sunovrat.