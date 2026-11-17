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Od zajedničkog osvajanja svetskog trona u Atini 1998. godine, gde su bili udarne igle reprezentacije SR Jugoslavije, putevi Dejana Bodiroge i Željka Rebrače ukrstili su se na potpuno suprotnim stranama u poslaničkim klupama Narodne skupštine Republike Srbije.

Na Svetskom prvenstvu u Grčkoj njih dvojica su bili najzaslužniji za osvajanje zlatne medalje, podelivši glavne uloge na putu do trona. Dejan Bodiroga je tada zvanično proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) celog šampionata sa prosekom od 14,7 poena, pet skokova i 2,2 asistencije po meču, a posebno se istakao u polufinalu protiv domaćina Grčke kada je ubacio 31 poen.

Sa druge strane, Željko Rebrača je zablistao kada je bilo najpotrebnije, odigravši najbolju partiju u samom finalu protiv Rusije koje je Jugoslavija dobila rezultatom 64:62.

Iako se tada nije dodeljivala posebna zvanična nagrada za najkorisnijeg igrača finala, Rebrača je bio apsolutni heroj i najefikasniji pojedinac meča sa 16 poena i 11 skokova, uvršten je u idealnu petorku turnira, a njegova ključna blokada i ofanzivni skok u poslednjem minutu direktno su prelomili utakmicu.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Njihovo sportsko partnerstvo uspešno se nastavilo i na klupskom nivou, pošto su od 1999. do 2001. godine zajedno nosili dres atinskog Panatinaikosa i pod vođstvom Željka Obradovića osvojili titulu prvaka Evrope.

Međutim, nakon završetka blistavih igračkih karijera, život i društveni angažman odveli su ih na sasvim suprotne polove srpske političke scene.

Bodiroga

Dejan Bodiroga se nakon igračke karijere posvetio sportskom menadžmentu i preuzeo funkciju predsednika Evrolige, dok je u javni i politički život Srbije ušao pružajući otvorenu podršku studentskim protestima i inicijativi ProGlas.

Na parlamentarnim izborima održanim krajem oktobra 2026. godine kandidovao se na 24. mestu liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, a polaganjem zakletve 17. novembra 2026. godine zvanično je započeo svoj prvi poslanički mandat u 15. sazivu parlamenta.

Rebrača

Nasuprot njemu, Željko Rebrača je posle bogate karijere u Evropi i NBA ligi, gde je nastupao za Detroit, Atlantu i Los Anđeles Kliperse, obavljao funkciju predsednika Košarkaškog kluba Vojvodina, a svoj politički angažman vezao je za Srpsku naprednu stranku.

1/6 Vidi galeriju Željko Rebrača Foto: Ilija Ilić, Kurir, Petar Aleksić

Kao dugogodišnji član vladajuće stranke, prvi poslanički mandat započeo je u februaru 2024. godine, da bi na izborima u oktobru 2026. godine zauzeo visoko 19. mesto na izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i tako obezbedio novi mandat.

Tako su nekadašnji saigrači, koji su pre skoro tri decenije zajedno doneli neizmernu radost naciji pod obručima u Atini, danas postali politički rivali koji sede na suprotnim stranama skupštinske sale.