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Turska će igrati protiv Italije i Islanda, a sada je selektor Ergin Ataman odredio spisak.

1/4 Vidi galeriju Ergin Ataman na klupi Turske Foto: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ergin Ataman sa svojom ekipom Turske ima perfektan skor i u prvoj fazi, ali i sada u drugoj, te suvereno drže prvo mesto na tabeli kvalifikacija gde je i selekcija Srbije.

Sada je Ergin Ataman odredio i spisak, a tu neće imati najveće tri zvezde selekcije. Nema Alperena Šenguna i Tarika Biberovića iz NBA lige, dok nema ni Čedija Osmana, koji je doživeo tešku povredu i čeka ga operacija.

Selekcija Turske će imati Amerikanca i u ovom prostoru, a to je Malakaj Flin koji igra za ekipu Bahčešehira.

Pored njega, tu su i sledeći igrači - Berk Ugurlu, Douš Ozdemirolu, Egehan Arna, Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Furkan Haltali, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Metedžan Birsen, Onuralp Bitim, Omer Jurtseven, Omer Kutluaj, Ruzgar Opdžun, Sertač Šanli, Šehmus Hazer, Javuz Gultekin, Jigit Arslan, Jigit Onan i Jigitdžan Sajbir.