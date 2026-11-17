Litvanci su prvobitno dobili dobre vesti da će njihov najbolji igrač Jonas Valančijunas nastupiti u ovom meču.

1/4 Vidi galeriju Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

I ovaj put glavni problem je preklapanje u kalenadaru zbog takmičenja u Evroligi, s obzirom na to da najjače evropsko takmičenje ima zgusnut raspored u tom periodu.

Najveći problem za Litvance predstavljaju igrači Žalgirisa, koji samo 24 sata pred duel sa Srbijom igraju težak meč protiv Real Madrida.

Zbog preklapanja rasporeda, tamošnji mediji prenose da je dolazak Jonasa Valančijunasa pod znakom pitanja i da će po svemu sudeći propustiti okršaj sa Srbijom.

Slična sudbina čeka i Rokasa Jokubaitisa iz Bajerna, čija se minutaža i dalje dozira nakon povrede, a između obaveze u Evroligi i utakmice sa Srbijom proći će svega dva dana, što njegov nastup čini upitnim.

Ipak, selektor Adomaitis sigurno će moći da računa na određene evroligaške snage. Očekuje se da u nacionalnom dresu zaigra Ignas Sargijunas iz Fenerbahčea, kao i dvojac iz Žalgirisa, Marekas Blaževičijus i Deividas Sirvidis, koji bi trebalo da nose igru Litvanije u ovom prozoru.