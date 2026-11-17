"Najpoznatija kometa, Halejeva kometa, pojavljuje se na Zemlji svakih 76 godina... Posle 63 moje godine trenerske karijere i kod nas se pojavio tako redak fenomen. Tojest, videti na treningu, nazovimo ga treningom, više trenera nego igrača. Juče smo imali tri iskusna igrača i dva bivša tinejdžera. Možda će se nešto slično ponoviti treneru posle 53 godine. Dadajmo se da ćemo sutra ujutru brojati više igrača uoči utakmice. Sada je situacija takva", napomenuo je Šakota u najavi meča.