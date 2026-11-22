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Košarkaški savez Srbije oglasio se saopštenjem povodom izjave trenera Crvene zvezde Ibona Navara i nije štedeo reči na račun španskog stručnjaka!

Iz KSS-a su najoštrije osudili Navarove komentare, poručivši mu da bi trebalo da pokaže mnogo više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebe nacionalnog tima.

Posebno su istakli da trener crveno-belih nije pozvan da komentariše način finansiranja igrača, a zatim su podsetili i na to da država Srbija u značajnoj meri finansira košarkaše i trenere Crvene zvezde.

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Savez je njegovu izjavu ocenio kao nespretnu, neprimerenu, pa čak i bezobraznu, uz dodatnu opasku da Crvena zvezda u svom sastavu ima 13 stranih košarkaša.

Iz KSS-a su naglasili i da selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače Crvene zvezde, imajući u vidu klupske obaveze, ali su jasno poručili da očekuju drugačiji odnos prema nacionalnom timu.

Saopštenje Košarkaškog saveza Srbije prenosimo u celosti:

- Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj meri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimerena i, da ne kažemo, bezobrazna.

Navaro bi trebalo da pokaže više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca. Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda.

Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti - navodi se u saopštenju.

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