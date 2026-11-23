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Kakav meč, kakva drama, kakva košarkaška predstava! Denver Nagetsi su u gostima uspeli da slome Čikago posle produžetka rezultatom 151:145, a Nikola Jokić je još jednom bio centralna figura spektakla koji će se dugo prepričavati.

Srpski košarkaški genije odigrao je još jednu nestvarnu utakmicu - ubacio je 37 poena, uhvatio 18 lopti i podelio 11 asistencija! Šutirao je 14/22 iz igre, a pogodio je i osam od deset slobodnih bacanja.

Bio je to njegov četvrti tripl-dabl ove sezone, a čak 202. u regularnom delu NBA karijere!

I tu priča postaje još zanimljivija. I tu priča postaje još zanimljivija. Rekord NBA lige drži Rasel Vestbruk sa 209 tripl-dablova, pa Jokiću sada nedostaje samo sedam da se izjednači sa legendarnim Amerikancem.

I tu priča postaje još zanimljivija. Rekord NBA lige drži Rasel Vestbruk sa 209 tripl-dablova. Jokiću sada nedostaje samo sedam da se izjednači sa legendarnim Amerikancem.

Kada se uzme u obzir koliko je utakmica još pred njim, jasno je da bi istorija uskoro mogla da dobije novog kralja ove statističke kategorije.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Marej brojao do 45, ali Jokić je bio motor Denvera!

Kanadski bek odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone. Marej je pogodio 13 od 22 šuta iz igre, šest trojki iz 11 pokušaja i čak 13 od 14 slobodnih bacanja. Posebno je zablistao u produžetku, u kojem je ubacio osam poena.

Ipak, tandem Marej - Jokić bio je nezaustavljiv. Zajedno su postigli čak 82 poena, što je drugi najbolji zajednički učinak ovog dvojca u istoriji, računajući i ligaški deo i plej-of!

Denver je imao još nekoliko raspoloženih igrača: Kristijan Braun ubacio je 21 poen, Aron Gordon 18, a Kameron Džonson 16.

Drama za pamćenje

Delovalo je da će Nagetsi rutinski privesti utakmicu kraju, ali su domaćini imali drugačije planove.

Čikago je u četvrtoj četvrtini krenuo u veliki nalet, a trojke Badija Hilda dodatno su zapalile atmosferu u dvorani. Hild je utakmicu završio sa 33 poena, dok je Džoš Gidi ostvario nestvaran tripl-dabl od 23 poena, 14 skokova i čak 22 asistencije.

Denver je u završnici imao prednost, ali je usledila prava drama. Marej je poentirao uz faul i doneo Nagetsima pet poena prednosti, ali je Gidi uzvratio istom merom.

Zatim je usledio šok za goste: Hild je ukrao loptu Jokiću, Gidi je pogodio polaganje i izjednačio na 131:131 svega 2,1 sekundu pre kraja!

Jokić je pokušao da pogodi težak šut za tri poena sa velike udaljenosti, ali lopta nije prošla kroz obruč. Produžetak!

Sjajni Marej

U dodatnih pet minuta Marej je preuzeo odgovornost i odmah pogodio spektakularnu trojku iz koraka unazad sa velike udaljenosti. Denver je otvorio produžetak serijom 8:0 i više nije ispuštao kontrolu.

Jokić je nastavio da radi ono što najbolje zna – kažnjavao je odbranu, pronalazio saigrače i kontrolisao ritam. Nagetsi su dobili produžetak sa 20:14 i odneli pobedu iz Čikaga.

Nagetsi su utakmicu završili sa 151 poenom, a posebno su dominirali u reketu. Postigli su čak 66 poena iz reketa, naspram 48 Čikaga, dok su u poenima iz drugih napada imali prednost 25:11.

Bulse nije spasla ni neverovatna šuterska predstava. Pogodili su čak 25 trojki iz 55 pokušaja, čime su izjednačili klupski rekord po broju ubačenih trojki na jednoj utakmici!

Denver je, međutim, imao Jokića i Mareja. A kada njih dvojica ovako igraju, protivniku je potrebno čudo.

Jokić nastavlja da piše istoriju

Denver je stigao do treće uzastopne pobede i trenutno pokazuje sve ozbiljnije ambicije. Jokić je još jednom dokazao da može da dominira na svaki mogući način - poenima, skokovima, asistencijama i kontrolom utakmice.