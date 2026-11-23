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Denverov spektakularni tandem ponovo je demonstrirao silu, a pobeda nad Čikagom od 151:145 posle produžetka dobila je i istorijsku dimenziju.

Srpski centar upisao je novi tripl-dabl, kanadski bek zatrpao je koš rivala sa 45 poena, a njih dvojica zajedno ostvarili su nešto što nijedan drugi tandem u istoriji NBA lige nije uspeo!

Prema podacima koje je objavila NBA, ovo je bio čak osmi put da Marej postigne najmanje 40 poena, dok Jokić na istoj utakmici zabeleži tripl-dabl učinak. Time su Nikola i Džamal izbili na prvo mesto večne liste!

Iza njih su ostali legendarni košarkaši. Vilt Čemberlen i Gaj Rodžers, kao i Tom Gola i Vilt Čemberlen, po sedam puta uspeli su da ostvare isti podvig.

Drugim rečima, Jokić i Marej sada su sami na vrhu istorijske liste! A kada se pogleda kakve su veličine ostavili iza sebe, jasno je koliko je ovo dostignuće impresivno.

Srpski košarkaški genije odigrao je još jednu utakmicu za pamćenje. Nikola je susret završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija, uz šut iz igre 14/22. Bio je to njegov četvrti tripl-dabl ove sezone i čak 202. u NBA karijeri!

Jokić se tako dodatno približio rekordu Rasela Vestbruka, koji je sa 209 tripl-dablova najbolji u istoriji NBA lige. Somborcu nedostaje još samo sedam da se izjednači sa njim!

Sa druge strane, Marej je odigrao jednu od najboljih utakmica u sezoni. Ubacio je 45 poena, pogodio šest trojki iz 11 pokušaja, a posebno je bio raspoložen kada se lomio rezultat. Osam poena postigao je u produžetku i praktično prelomio utakmicu!

Zajedno su ubacili čak 82 poena! Kada ovako funkcioniše tandem Denvera, protivnicima zaista nije lako.

Drama za infarkt

Iako je Denver imao kontrolu nad utakmicom, domaćin nije želeo da se preda. Čikago je u poslednjoj četvrtini krenuo u veliki povratak, a Nagetsi su u završnici regularnog dela ispustili prednost od sedam poena.

Badi Hild je ukrao loptu Jokiću, a Džoš Gidi je polaganjem izjednačio na 131:131 svega 2,1 sekundu pre kraja! Nikola je pokušao da pogodi trojku za pobedu, ali lopta nije prošla kroz obruč. Produžetak je bio neizbežan!

A onda je na scenu stupio Marej! Kanađanin je otvorio dodatnih pet minuta trojkom iz koraka unazad, a Denver je napravio seriju 8:0 i praktično rešio pitanje pobednika.

Nagetsi su produžetak dobili sa 20:14 i stigli do trijumfa koji će se dugo pamtiti.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

I Gidi ispisao istoriju

Zanimljivo je da je i na drugoj strani parketa viđen istorijski učinak. Džoš Gidi završio je utakmicu sa 23 poena, 14 skokova i čak 22 asistencije! To je bio njegov rekord karijere po broju uspešnih dodavanja.

Badi Hild ubacio je 33 poena, dok je Džejlen Smit dodao 26.

Ipak, glavna priča večeri pripada Jokiću i Mareju. Njih dvojica nisu samo doneli Denveru pobedu u dramatičnom meču - ispisali su novo poglavlje NBA istorije i ostavili iza sebe neka od najvećih imena koja je ova igra ikada imala.