JOKIĆ KORAČA KA VEČNOSTI! Još samo osam koraka deli Srbina od besmrtnosti!
- Nikola Jokić je u pobedi Denvera nad Čikagom posle produžetka 151:145 upisao 202. tripl-dabl u NBA karijeri, uz 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija.
- Srpski centar je sada na sedam tripl-dablova od rekorda Rasela Vestbruka, koji je i dalje prvi na večnoj listi sa 209.
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu! Srpski as upisao je novi tripl-dabl u pobedi Denvera nad Čikagom (151:145), stigao do neverovatnog 202. takvog učinka u NBA karijeri i dodatno se približio rekordu koji drži Rasel Vestbruk.
Džoker je protiv Bulsa odigrao još jednu spektakularnu utakmicu - ubacio je 37 poena, uhvatio 18 skokova i podelio 11 asistencija. Bio je to njegov 202. tripl-dabl u karijeri, pa je sada na samo sedam od izjednačenja sa Vestbrukom, koji je sa 209 i dalje neprikosnoven na večnoj listi.
Računica je jasna - još sedam tripl-dablova i Jokić će se izjednačiti sa Vestbrukom, a osmi ga vodi na sam vrh! Srbin bi tako mogao da postane najbolji u istoriji NBA po broju tripl-dablova, što je dostignuće koje je donedavno delovalo kao nedostižno.
Posebno je impresivno što je Jokić do ove brojke stigao u svojoj 12. NBA sezoni. Vestbruku je za rekord bilo potrebno 18 sezona, a sada se čini da bi srpski centar mogao ozbiljno da ugrozi njegovu dominaciju.
Denver je do trijumfa u Čikagu stigao posle produžetka, rezultatom 151:145, a Jokić je imao ogromnu podršku Džamala Mareja, koji je odigrao utakmicu sezone i ubacio čak 45 poena.
Činilo se da će Nagetsi završiti posao u regularnom delu, ali su domaći uspeli da se vrate. Džoš Gidi je košem na 2,1 sekundu pre kraja izjednačio na 131:131, nakon što je prethodno Džoker izgubio loptu. Jokić je potom promašio šut za pobedu, pa je meč otišao u produžetak.
Tamo je na scenu stupio Marej. Kanađanin je pomogao Denveru da otvori dodatnih pet minuta serijom od osam poena, a Nagetsi su na kraju odneli pobedu.
Gidi je utakmicu završio sa 23 poena, 14 skokova i čak 22 asistencije, dok je Badi Hild ubacio 33 poena. Ipak, glavna priča večeri ponovo je bio Jokić - još jedan tripl-dabl, još jedan korak ka istoriji.
Vestbrukov rekord od 209 tripl-dablova i dalje stoji, ali Jokić je sada na samo sedam koraka od njega. A ako nastavi ovim tempom, NBA bi uskoro mogla da dobije novog kralja ove statističke kategorije.