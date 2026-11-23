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Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu! Srpski as upisao je novi tripl-dabl u pobedi Denvera nad Čikagom (151:145), stigao do neverovatnog 202. takvog učinka u NBA karijeri i dodatno se približio rekordu koji drži Rasel Vestbruk.

Džoker je protiv Bulsa odigrao još jednu spektakularnu utakmicu - ubacio je 37 poena, uhvatio 18 skokova i podelio 11 asistencija. Bio je to njegov 202. tripl-dabl u karijeri, pa je sada na samo sedam od izjednačenja sa Vestbrukom, koji je sa 209 i dalje neprikosnoven na večnoj listi.

Računica je jasna - još sedam tripl-dablova i Jokić će se izjednačiti sa Vestbrukom, a osmi ga vodi na sam vrh! Srbin bi tako mogao da postane najbolji u istoriji NBA po broju tripl-dablova, što je dostignuće koje je donedavno delovalo kao nedostižno.

Posebno je impresivno što je Jokić do ove brojke stigao u svojoj 12. NBA sezoni. Vestbruku je za rekord bilo potrebno 18 sezona, a sada se čini da bi srpski centar mogao ozbiljno da ugrozi njegovu dominaciju.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Denver je do trijumfa u Čikagu stigao posle produžetka, rezultatom 151:145, a Jokić je imao ogromnu podršku Džamala Mareja, koji je odigrao utakmicu sezone i ubacio čak 45 poena.

Činilo se da će Nagetsi završiti posao u regularnom delu, ali su domaći uspeli da se vrate. Džoš Gidi je košem na 2,1 sekundu pre kraja izjednačio na 131:131, nakon što je prethodno Džoker izgubio loptu. Jokić je potom promašio šut za pobedu, pa je meč otišao u produžetak.

Tamo je na scenu stupio Marej. Kanađanin je pomogao Denveru da otvori dodatnih pet minuta serijom od osam poena, a Nagetsi su na kraju odneli pobedu.

Gidi je utakmicu završio sa 23 poena, 14 skokova i čak 22 asistencije, dok je Badi Hild ubacio 33 poena. Ipak, glavna priča večeri ponovo je bio Jokić - još jedan tripl-dabl, još jedan korak ka istoriji.

Vestbrukov rekord od 209 tripl-dablova i dalje stoji, ali Jokić je sada na samo sedam koraka od njega. A ako nastavi ovim tempom, NBA bi uskoro mogla da dobije novog kralja ove statističke kategorije.