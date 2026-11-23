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Nikola Jović iskoristio je ukazanu priliku i pokazao da može da bude veoma važan adut Majami Hita!

U trijumfu nad Oklahomom Siti Tanderom rezultatom 123:113, srpski košarkaš pružio je zapaženu partiju, a trener Erik Spolstra imao je poseban razlog da ga pohvali.

Jović je meč završio sa 15 poena, osam skokova i tri asistencije, uz odličan šut iz igre - pogodio je četiri od osam pokušaja, uključujući tri trojke iz šest šuteva. Za samo 18 minuta na parketu uspeo je da ostavi značajan trag i pokaže da može da doprinese na više načina.

Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju stručnog štaba Majamija nije bio samo njegov učinak u napadu. Spolstra je istakao Jovićevu sposobnost da odgovori različitim defanzivnim zadacima, naročito kada je potrebno preuzeti protivničkog igrača.

"Radi na tome i imao je nekoliko dobrih treninga kako bi se pripremio. Vidite koliko je svestran. Nikova defanzivna raznovrsnost mnogo nam znači, posebno njegova sposobnost da preuzima protivničke igrače. Upravo je to uspeo da nam pruži", poručio je Spolstra.

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Ovakve reči trenera svakako su značajne za Jovića, koji je pokazao da njegov doprinos ne mora da se meri samo poenima. Sposobnost da čuva različite tipove igrača i prilagodi se zahtevima utakmice može da bude velika prednost za Majami tokom naporne NBA sezone.

Hit je protiv Oklahome stigao do sedme uzastopne pobede, a Jović je bio jedan od igrača koji su doprineli timskom uspehu. Najefikasniji u redovima Majamija bio je Bem Adebajo sa 24 poena, 15 skokova i 12 asistencija, dok je Pele Larson dodao 21 poen.

Majami je tako nastavio sjajnu seriju, a Jović je poslao poruku da može da bude mnogo više od igrača koji čeka svoju šansu sa klupe.