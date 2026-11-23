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Srpska košarka dobija sve lepše vesti iz Amerike!

Mladi Filip Jović konačno se vratio na parket posle pauze zbog povrede i odmah pokazao zbog čega se od njega mnogo očekuje. U zvaničnom debiju za UCLA odigrao je gotovo savršenu utakmicu, a njegov nastup posebno je impresionirao ljude u čuvenom američkom košarkaškom programu.

1/5 Vidi galeriju Srpski košarkaš Filip Jović Foto: Greg Fiore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

UCLA je deklasirala Delaver rezultatom 85:48 i nastavila pobednički niz, a Jović je bio jedan od glavnih junaka ubedljivog trijumfa. Srpski košarkaš je za samo 19 minuta ubacio 17 poena, uz šest skokova i dve asistencije, a iz igre je promašio samo jednom - pogodio je čak sedam od osam šuteva!

Posebno impresivno zvuči podatak da je na poluvremenu imao deset poena uz besprekoran učinak iz igre. Jović je odmah po ulasku u igru doneo energiju, snagu i konkretnost u reketu, a protivnički igrači teško su pronalazili način da ga zaustave.

Amerikanci oduševljeni: "On je čudovište!"

Koliko je Jovićev nastup bio upečatljiv najbolje govori reakcija pomoćnog trenera UCLA Darena Savina, koji je posle utakmice imao samo reči hvale za mladog košarkaša.

"On je čudovište! Toliko je snažan i brz", poručio je Savino, pa objasnio da Jović predstavlja izuzetno težak zadatak za protivnike, jer može da nadjača čuvare, ali i da ih prođe brzinom.

Američki trener je posebno istakao njegovu fizičku dominaciju i način na koji je odmah po ulasku u igru nametnuo svoj ritam. Jović je, prema njegovim rečima, svojom snagom i agresivnošću pomogao UCLA da napravi razliku već u prvom poluvremenu.

Povratak posle povrede tako je za srpskog košarkaša dobio najbolji mogući epilog. Jović je propustio prvih pet utakmica sezone zbog povrede levog skočnog zgloba, a čim se vratio pokazao je koliko može da bude važan za ekipu.

Kusturica zakucao, pa ukrao loptu i ponovo poleteo!

A nije samo Jović imao razloga za slavlje! Još jedan srpski biser, Nikola Kusturica, ponovo je skrenuo pažnju na sebe i pokazao zbog čega se o njemu sve više priča u američkoj košarci.

Kusturica je meč završio sa 12 poena i četiri asistencije, a utakmicu je otvorio na spektakularan način. Najpre je snažno zakucao i podigao publiku na noge, a nedugo zatim ukrao loptu protivniku i pobegao u kontranapad za novo zakucavanje!

Upravo je Kusturica svojim početnim naletom pokrenuo UCLA, a njegov doprinos nije se završio samo atraktivnim potezima.

Srpski tandem tako je obeležio veče u Los Anđelesu. Jović je zablistao na povratku, Kusturica nastavio da pokazuje raskošan talenat, a UCLA je stigla do šeste pobede u isto toliko utakmica i ostala neporažena.

Ako je suditi po onome što su prikazali protiv Delavera, srpski navijači imaju mnogo razloga da sa pažnjom prate šta se dešava u Los Anđelesu!