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Čima Moneke vratio se na parket, i to u velikom stilu!

Košarkaš Crvene zvezde vratio se u sastav nakon što ga trener Ibon Navaro nije uvrstio u tim za dva evroligaška meča, a povratak je obeležio partijom od 24 poena. Ipak, pažnju nije privukao samo učinkom na terenu već i izjavama koje je dao posle utakmice.

Nigerijac nije krio koliko mu je teško palo to što je morao da posmatra saigrače sa strane. U razgovoru za "Meridian sport" otvoreno je govorio o tome kako se osećao tokom pauze, a jedna njegova poruka posebno je odjeknula.

Moneke je istakao da ga košarka čini srećnim i da mu upravo igra pomaže da se ne opterećuje drugim stvarima.

"Presudna je bila energija. Igrali smo dobro, igrali smo zajedno. Odbrana, trčanje, uživanje u igri. Osmesi na licima i zajednička igra. To je Zvezdin recept. Jednostavno sam srećan što igram košarku. Košarka je ono što me čini srećnim. Zahvaljujući košarci ne razmišljam o drugim stvarima. Najsrećniji sam kada igram dobru košarku. Nije dobar osećaj kad gledaš utakmice na kojima možeš da igraš. Nije prijatno… Jedan od najgorih osećaja. Ne želim da mi se tako nešto ponavlja", rekao je Moneke za Meridian sport.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Znam koliko vredim"

Da je povratak na teren za njega imao i posebnu emotivnu težinu, Moneke nije pokušavao da sakrije. Priznao je da je utakmicu možda doživeo ličnije nego inače, ali je naglasio da izostanak nije poljuljao njegovo samopouzdanje.

"Verovatno jesam meč doživeo malo lično. Ali, mislim, ja jednostavno znam šta mogu. Znam kakav sam igrač. Čak i kada ne dobijem priliku da igram ili kada ne odigram dobro, to nikada neće promeniti veru koju imam u sebe. I to je najvažnije".

A onda je usledio deo izjave koji je posebno privukao pažnju.

"Postoje određene stvari koje više nemam potrebu da delim sa drugima. Samo nastavim dalje, razumete? Ljude kojima nije stalo do tebe zapravo nije briga ni za tvoju situaciju. Oni kojima je stalo do mene i koji znaju kroz šta sam prošao, to su ljudi koji zaslužuju objašnjenje", poručio je košarkaš Crvene zvezde.

Moneke podržao Motlija

Moneke se osvrnuo i na povratak Džonatana Motlija, koji je ponovo zaigrao posle pauze zbog povrede. Nigerijac je jasno stavio do znanja da mu je najvažnije da se američki centar potpuno oporavi i bude spreman da pomogne ekipi.

"Što se Džonatana tiče, samo želim da fizički i mentalno bude u stanju u kojem oseća da može da pomogne timu. I želim da to pokaže. To je jedino važno. Na osnovu toga kako je igrao protiv Cibone, zaslužuje da bude u sastavu i za sledeću utakmicu. Videćemo šta će se dogoditi. Iskreno želim da bude u mogućnosti da nam pomogne, jer ako nam on pomaže, onda smo, naravno, i mi bolji kao ekipa", zaključio je Moneke.

Njegov povratak i partija od 24 poena svakako su dobra vest za Crvenu zvezdu, ali njegove reči posle utakmice pokazuju da period van tima nije bio nimalo lak. A poruka o stvarima koje više ne želi da deli sa svima sigurno će pokrenuti brojna pitanja.