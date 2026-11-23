TRI MINUTA ČISTOG UŽIVANJA! Džoker ponovo izvodio MAGIJU, radio šta je hteo! Ovo morate da vidite! (VIDEO)
- Nikola Jokić je predvodio Denver do pobede nad Čikago Bulsima 151:145 posle produžetka.
- Meč je završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija, uz novi tripl-dabl.
- To mu je bio 202. tripl-dabl u regularnom delu NBA sezone.
Srpski centar Nikola Jokić odigrao je novu spektakularnu utakmicu i predvodio Denver do dramatične pobede nad Čikago Bulsima rezultatom 151:145, posle produžetka.
Popularni Džoker susret je završio sa čak 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija, a još jednom je demonstrirao neverovatnu svestranost. Pogađao je, razigravao saigrače, dominirao pod košem i pronalazio rešenja koja mnogi igrači ne bi mogli ni da zamisle.
Kada Jokić uđe u ovakav ritam, protivnicima gotovo da nema predaha! Njegova košarkaška inteligencija, pregled igre i osećaj za pravi potez ponovo su bili među glavnim pričama večeri.
Denver je morao da odigra i dodatnih pet minuta kako bi slomio otpor Čikaga, ali je na kraju stigao do trijumfa. Jokić je još jednom upisao tripl-dabl, 202. u karijeri u regularnom delu sezone.
U nastavku pogledajte kompilaciju najboljih poteza srpskog asa sa utakmice protiv Čikaga. Uživajte u majstorijama Nikole Jokića!