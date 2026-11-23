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Srpski centar Nikola Jokić odigrao je novu spektakularnu utakmicu i predvodio Denver do dramatične pobede nad Čikago Bulsima rezultatom 151:145, posle produžetka.

Popularni Džoker susret je završio sa čak 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija, a još jednom je demonstrirao neverovatnu svestranost. Pogađao je, razigravao saigrače, dominirao pod košem i pronalazio rešenja koja mnogi igrači ne bi mogli ni da zamisle.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Kada Jokić uđe u ovakav ritam, protivnicima gotovo da nema predaha! Njegova košarkaška inteligencija, pregled igre i osećaj za pravi potez ponovo su bili među glavnim pričama večeri.

Denver je morao da odigra i dodatnih pet minuta kako bi slomio otpor Čikaga, ali je na kraju stigao do trijumfa. Jokić je još jednom upisao tripl-dabl, 202. u karijeri u regularnom delu sezone.

U nastavku pogledajte kompilaciju najboljih poteza srpskog asa sa utakmice protiv Čikaga. Uživajte u majstorijama Nikole Jokića!