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Utakmica je završena nakon produžetka, a srpski centar je upisao novi tripl-dabl.

Nakon utakmice je upitan Nikola Jokić zašto Denver nije iskoristio priliku da uspori utakmicu

"Imali smo priliku da usporimo igru, ali smo se nekako prepustili njenom toku. Oni su diktirali tempo, a mi smo nastavili da igramo njihovom brzinom", rekao je Jokić.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Čikago Bulsa Foto: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Kako Kari Pešić kaže

Usledilo je pitanje o tome koliko je važno kontrolisati ritam u takvoj situaciji. Somborac je tada citirao Svetislava Pešića.

"Moj trener, nekadašnji selektor reprezentacije, uvek govori: 'Brz napad znači i brzu odbranu'. Ako napad traje duže, i protivnik će morati duže da napada. Mislim da smo mogli da usporimo utakmicu, ali to nismo uradili".

Zadovoljen je igrom ekipe u odbrani, ali moglo je i bolje.

"Mislim da smo odigrali dobro. Nismo smeli da dozvolimo njihovim najboljim šuterima da ostanu sami i dobiju otvorene šuteve", poručio je Nikola Jokić.

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