Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio njihov klub Žalgiris.

Reprezentacija Litvanije će u četvrtak, 26. novembra, u Klajpedi dočekati selekciju Srbije, u meču u okviru Grupe J druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Žalgiris nije saopštio razlog odsustva Valančijunasa u utakmici protiv reprezentacije Srbije, dok je za Tubelisa naveo da će propustiti ceo kvalifikacioni prozor zbog lakše povrede kolena.

Reprezentacija Litvanije će tako protiv selekcije Srbije igrati bez dva ključna igrača na unutrašnjim pozicijama. Valančijunas u Evroligi ove sezone u proseku beleži 12,5 poena i 8,8 skokova, dok Tubelis upisuje 12,5 poena i šest skokova po utakmici.

Srbija u boljoj poziciji

Selekcija Litvanije je četvrta na tabeli Grupe J sa učinkom od po četiri pobede i poraza, dok je reprezentacija Srbije druga sa šest trijumfa i dve izgubljene utakmice.

1/12 Vidi galeriju Srbija - Francuska Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tri dana nakon duela sa selekcijom Srbije, reprezentacija Litvanije će u Sarajevu igrati protiv Bosne i Hercegovine, a Žalgiris je naveo da će odluka o nastupu Valančijunasa u tom meču biti donesena nakon utakmice kluba iz Kaunasa u Evroligi protiv Real Madrida, koja je na programu u sredu.

Kada je reč o Orlovima, oni će, 29. novembra u Beogradu igrati protiv Italije.

Bonus video: