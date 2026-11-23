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Luka Dončić ponovo je u centru pažnje, a snimci njegovih burnih reakcija na klupi Los Anđeles Lejkersa zapalili su društvene mreže!

Najpre je uzeo tablu iz ruku pomoćne trenerke Lindzi Harding, a potom žestoko kritikovao saigrače. Deo navijača osudio je njegovo ponašanje, ali trener Džej-Džej Redik nije imao dilemu - stao je u odbranu slovenačkog superstara!

Prva scena dogodila se tokom duela sa Finiks Sansima, kada su Lejkersi prokockali ogromnu prednost od 31 poena i dozvolili rivalu da se u završnici potpuno vrati u meč. U jednom tajm-autu Dončić je prišao stručnom štabu i uzeo tablu iz ruku Lindzi Harding kako bi saigračima objasnio šta je primetio u odbrani.

Nije to bio običan hir! Redik je kasnije objasnio da je Luka želeo da ukaže na problem sa postavljanjem u odbrani i da je imao konkretnu poruku za ekipu. Slovenac, međutim, nije želeo da otkrije šta je tačno nacrtao.

"To ostaje u timu, čoveče. To će ostati među nama. Oni znaju šta sam im poručio", rekao je Dončić posle utakmice.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Vikao na saigrače, navijači podeljeni

Drugi snimak izazvao je novu buru. Tokom utakmice sa Sakramento Kingsima Dončić je burno reagovao na igru saigrača, a posebno se pričalo o njegovom nezadovoljstvu zbog odbrambenih propusta. Pojedini navijači kritikovali su način na koji se obraća drugovima iz ekipe, dok su drugi smatrali da upravo takva reakcija pokazuje koliko mu je stalo do rezultata.

Neki su njegovu reakciju uporedili sa načinom na koji je Šekil O'Nil umeo da kritikuje saigrače, dok su drugi smatrali da Slovenac nema pravo da toliko prigovara zbog sopstvenih slabosti u odbrani.

Ipak, trener Lejkersa Džej-Džej Redik nije želeo da se pridruži kritikama. Naprotiv, na konferenciji posle treninga jasno je poručio da podržava način na koji Dončić preuzima odgovornost.

"Pre svega, mislim da je ono što radi sjajno, jer ne predvodi ekipu iz frustracije", istakao je Redik.

Potom je objasnio i zbog čega Dončić uzima reč tokom tajm-auta, pa čak i tablu iz ruku članova stručnog štaba.

"Govorim vam stalno da je prvi minut tajm-auta namenjen igračima. U poslednje vreme ponekad odem ranije do njih, samo sednem i ništa ne govorim. Ti momci su sjajni, a Luka ih predvodi. Oni u realnom vremenu rešavaju probleme. Mi to podstičemo i zaista su odlični u tome", poručio je trener Lejkersa.

Redik je otkrio i da je tokom utakmice sa Sakramentom i sam bio veoma ljut zbog grešaka ekipe. Lejkersi su propustili priliku da pravilno odigraju završnicu napada, a zatim nisu realizovali ni poslednji šut, čime su od potencijalnog izjednačenja došli do zaostatka od osam poena.

"Bio sam besan. To je jedan od razloga zbog kojih sam možda i ja malo povisio ton na poluvremenu", priznao je Redik.

Tako je trener jasno stavio do znanja da u svlačionici Lejkersa ne vidi Dončićeve reakcije kao nepoštovanje stručnog štaba, već kao pokušaj igrača da sami pronađu rešenja na parketu.

A dok se snimci i dalje komentarišu na društvenim mrežama, Redik je poslao jasnu poruku: Luka ima njegovu podršku da bude glasan lider ekipe.