Dosadašnji košarkaš Ljeide Zakari Perin novi je igrač Baskonije, saopštio je danas klub iz Vitorije.
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SADA JE I ZVANIČNO! Baskonija ima novog centra!
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Francuski centar je sa Baskonijom potpisao ugovor do 2030. godine.
Perin (22) u španskom prvenstvu ove sezone u proseku beleži 13,1 poen i 6,2 skoka.
Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic
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U Ljeidu je došao ovog leta iz Hamburg Tauersa, za koje je prošle sezone u Evrokupu upisivao 13,1 poen i 8,1 skok po utakmici.
Baskonija zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 1/12.
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