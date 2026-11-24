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Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić govorio je o reprezentaciji Srbije i predstojećim izazovima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a jedna njegova izjava posebno je privukla pažnju.

Somborac nije zaboravio letošnje okupljanje nacionalnog tima, tokom kojeg je, kako je sam istakao, uživao u druženju i saradnji sa saigračima. Ipak, prisetio se i poraza od Francuske u pripremnom periodu, za koji je kroz osmeh preuzeo odgovornost.

"Izgubili smo jednu pripremnu utakmicu tokom leta protiv Francuske, mojom greškom, ali nema veze. Što se tiče reprezentacije, stvarno sam uživao u saradnji sa drugarima i saigračima. Ostvarili smo bitne pobede, sada igramo protiv Litvanije. Ekipa je na okupu. Nadam se da ćemo da ostvarimo dobar rezultat" poručio je Jokić u razgovoru za RTS.

1/4 Vidi galeriju Jokić na meču protiv Grčke Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers

Dva važna ispita za Orlove

Reprezentaciju Srbije očekuju dva izuzetno važna duela u novembarskom kvalifikacionom prozoru. Prvi je gostovanje Litvaniji 26. novembra u Klajpedi, dok će tri dana kasnije izabranici Dušana Alimpijevića pred domaćom publikom odmeriti snage sa Italijom.

Ulog je veliki, pošto će plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine izboriti po tri najbolje selekcije iz svake grupe. Srbija trenutno zauzima drugo mesto u grupi J sa 14 bodova, iza Turske koja je već obezbedila plasman. Italija ima 13, a Litvanija 12 bodova, pa je jasno koliko su predstojeći susreti važni za „orlove“.

Jokić predvodio Denver do pobede

Jokić se oglasio posle još jedne sjajne partije u NBA ligi. Denver je savladao Čikago rezultatom 151:145 posle produžetka, a srpski centar je utakmicu završio sa 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija.

Govorio je i o samoj utakmici, priznavši da Nagetsi nisu uspeli da nametnu ritam koji im odgovara.

"Najbrži su po ritmu u tranziciji, najbrže trče i najviše postižu poena iz takvih situacija. Mi smo se potrudili, nismo dobro uradili, ali mislim da smo igrali nekim njihovim ritmom. Trebalo je da ih usporimo, ali pobedili smo, što je najvažnije", objasnio je Jokić.

Dok Denver nastavlja borbu u NBA ligi, navijači u Srbiji s nestrpljenjem čekaju da vide kako će Orlovi proći na dva važna kvalifikaciona ispita. Jokić im je poželeo dobar rezultat, a sada je na reprezentativcima da njegove reči pretvore u pobede!