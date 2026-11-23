Košarkaški savez Srbije oglasio se saopštenjem povodom izjave trenera Crvene zvezde Ibona Navara i nije štedeo reči na račun španskog stručnjaka!
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NAVARO ODBIO DA ODGOVORI KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE! Trener crveno-belih neće da priča o gorućoj temi, evo šta je samo rekao!
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Iz KSS-a su najoštrije osudili Navarove komentare, poručivši mu da bi trebalo da pokaže mnogo više razumevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebe nacionalnog tima.
Posebno su istakli da trener crveno-belih nije pozvan da komentariše način finansiranja igrača, a zatim su podsetili i na to da država Srbija u značajnoj meri finansira košarkaše i trenere Crvene zvezde.
Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Ipak, trener crveno-belih danas nije želeo da komentariše i odgovori KSS, već je pričao samo o predstojećoj utakmici protiv Virtusa.
"Ovo je konferencija o Virtusu... Virtus, ništa drugo. Fokusirani smo na ovu utakmicu utakmicu. Vojin Medarević nije tu. Dogovorili smo se pre dve nedelje tako", zaključio je Navaro na temu o reprezentaciji.
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