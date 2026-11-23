"MOGU DA KAŽAM DA NA DANAŠNJI DAN, U IME BOGA..." Dušan Alimpijević poslao brutalnu poruku pred naredne utakmice Srbije - ove reči su svi želeli da čuju!
Naša selekcija gostuje Litvaniji 26. novembra u Klajpedi, dok tri dana kasnije, 29. novembra, dočekuje Italiju u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.
Pred naredne izazove orlova, svoje utiske je izneo selektor našeg nacionalnog tima, Dušan Alimpijević:
”Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primetna izuzetno drugačija atmosfera komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu za ove prozore uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama. Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, svi budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača, konkurišu za predstojeće dve utakmice. Takođe, svesni smo da je ovo situacija koja naizgled i za one naivne, deluje izuzetno dobro, ali ovo je ipak jedna situacija koja od nas zahteva pun oprez jer praktično još ništa nije rešeno”, rekao je selektor Dušan Alimpijević.
Srbija je drugu fazu kvalifikacija počela pobedama protiv reprezentacija Islanda u Beogradu i Italije u Pezaru.
Ekipa selektora Alimpijevića ima učinak od šest pobeda i dva poraza, ispred je Turska (8/0), a iza Italija (5/3), Litvanija (4/4), Bosna i Hercegovina (3/5) i Island (3/5).