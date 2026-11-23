”Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primetna izuzetno drugačija atmosfera komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu za ove prozore uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama. Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, svi budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača, konkurišu za predstojeće dve utakmice. Takođe, svesni smo da je ovo situacija koja naizgled i za one naivne, deluje izuzetno dobro, ali ovo je ipak jedna situacija koja od nas zahteva pun oprez jer praktično još ništa nije rešeno”, rekao je selektor Dušan Alimpijević.